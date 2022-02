Als alles goed gaat zet het Overlegcomité het licht op groen om vanaf eind volgende week over te schakelen op de oranje fase van de coronabarometer. Over de mondmaskers op school of de coronapas lijkt er minder eensgezindheid te zijn. Volg hier vanaf 17 uur de persconferentie

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten kwam vrijdagnamiddag om 14 uur opnieuw samen en dat gebeurt dit keer onder een goed gesternte. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt snel en ook in de ziekenhuizen blijft de situatie verbeteren.

Code oranje

Nog voor de bijeenkomst lijkt de belangrijkste beslissing al zo goed als genomen: die van de terugschakeling van de coronabarometer van fase rood naar oranje vanaf eind volgende week.

'Alles wijst erop dat we in code oranje zullen zitten', zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat is ook het advies van coronacommissaris Pedro Facon, benadrukte De Croo. Bovendien lijkt er een politieke consensus over te zijn, leidde de premier af uit het Kamerdebat.

Die terugschakeling naar code oranje betekent onder meer dat het nachtleven kan heropenen en dat er geen sluitingsuur meer is voor de horeca.

Mondmaskers

Ook de mondmaskerplicht wordt versoepeld. Zo zullen klanten in de horeca er geen meer moeten dragen.

Maar een aantal sectoren is niet opgenomen in de coronabarometer. Het gaat onder meer over het onderwijs en het werk, twee aspecten waar vrijdag mogelijk toch wat discussie over ontstaat. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) pleitte aan het begin van de week bijvoorbeeld voor de afschaffing van de mondmaskerplicht op school, een oproep die donderdag in de Kamer gevolg kreeg van zijn partijgenoot Franky Demon, maar ook van Barbara Creemers (Groen).

Telewerk

Daarnaast vraagt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) om af te stappen van de telewerkverplichting van vier dagen per week.

De premier en Vandenbroucke lijken daar niet helemaal van overtuigd. 'We zitten vandaag nog niet in een situatie van een endemie. Ik zou ervoor willen pleiten om de nodige voorzichtigheid te behouden', zei de premier donderdag. Ook Vandenbroucke bleef voorzichtig. 'Ik ben het onverkort eens met het advies van de GEMS-experten, die zeggen dat we de mondmaskers voor kinderen niet onmiddellijk moeten afschaffen maar ook daar een stappenplan moeten hebben, om dat na de krokusvakantie af te bouwen.' Maar volgens Belga wordt de verplichting opgeheven en blijft voor telewerk alleen een advies over.

Covid Safe Ticket

Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, PVDA en DéFI hamerden donderdag op de afschaffing van de coronapas, hoewel het Covid Safe Ticket volgens de barometer pas in code geel in de schuif belandt.

Vandenbroucke benadrukte dat de afspraak om de coronapas pas vanaf code geel niet meer te gebruiken, samen met de deelstaten is gemaakt, en dus samen met de Vlaamse regering die door N-VA wordt geleid. 'De barometer dwingt ons om zelf ook kleur te bekennen. Zijn we in staat om ons te houden aan afspraken die we een maand geleden hebben gemaakt?'

