Door de hevige regenval en het hoge waterpeil ter hoogte van de stuwdam van Monsin, kan de Maas donderdagnamiddag overstromen. Groothertogdom Luxemburg kondigt intussen het noodplan af, minister van Defensie Ludivine Dedonder stuurt hulp naar de getroffen regio's.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft woensdag ingestemd met het verlenen van militaire hulp na de zware regenval. Dat melden de kranten van de groep Sudpresse donderdag. Defensiesteun is ingezet in verschillende gemeenten, waaronder Chaudfontaine en Spa.

'Verzoeken om assistentie en inzet van materiaal zullen op provinciaal niveau worden afgehandeld in overleg met de hulpdiensten ter plaatse. Defensie kan helpen door onder meer de inzet van zodiacs, waterpompen, transport en huisvesting en andere middelen. Het personeel staat met de nodige middelen klaar om binnen de twee uur in te grijpen', zegt Cédric Maes, woordvoerder van minister Dedonder.

De militairen voerden ondersteunende operaties uit in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg. Ook werden vrachtwagens ingezet voor de evacuatie van bewoners. Zandzakken en veldbedjes werden klaargemaakt, net zoals plaatsen om te overnachten.

Premier De Croo

Eerste minister Alexander De Croo heeft via Twitter gereageerd op de noodtoestand in verschillende delen van België. 'Ons land wordt momenteel getroffen door extreme neerslag', schrijft hij. 'We leven intens mee met alle getroffen families en lokale besturen.'

'Hulpdiensten uit het hele land zetten alle middelen in, met steun Binnenlandse Zaken en Defensie', vervolgt de premier. 'We kunnen ook rekenen op internationale bijstand.'

Voorzorgsmaatregelen

Waarnemend gouverneur Catherine Delcourt en burgemeester Willy Demeyer roepen inwoners en handelaars in de wijken langs de Maas (het centrum van de stad, Coronmeuse en Saint-Léonard) om voorzorgsmaatregelen te nemen. Het gaat onder meer om het leegmaken van kelders en het waterdicht maken van kelderramen en het voorzien in materiaal voor ophogingen.

Daarnaast brengen ze de algemene aanbevelingen bij overstromingen in herinnering, zoals het contacteren van 1722 bij overlast en 112 wanneer een mensenleven in gevaar is, het naar boven brengen van waardevolle objecten en het afsluiten van de elektriciteit, het gas en het water wanneer nodig.

Vesder al overstroomd

Woensdag heeft de brandweer van de provincie Luik is tot 20.45 uur al meer dan 200 keer moeten uitrukken wegens het noodweer. 'Aangezien de Vesder buiten zijn oevers is getreden, kunnen we bepaalde gebieden niet meer bereiken met gemotoriseerde voertuigen. We zijn niet goed uitgerust en het leger is aanwezig met vrachtwagens. Er zijn geen gewonden', klinkt het.

De situatie lijkt niet te verbeteren. De gemeente Chaufondtaine heeft een deel van haar bewoners moeten evacueren. Het gaat om 1.300 tot mogelijk 1.700 mensen. Bovendien zal niet iedereen geholpen kunnen worden. 'De evacuatie van de getroffen gebieden is zeer gecompliceerd, aangezien de gebieden niet toegankelijk zijn. We vragen de mensen dan ook om hun toevlucht te zoeken tot de bovenverdiepingen van hun huizen en thuis te blijven totdat het water zakt', zegt burgemeester Daniel Bacquelaine.

Ook in de gemeente Trooz is de toestand zorgwekkend. 'De Vesder is uit zijn oevers getreden en stroomt over de wegen', zegt burgemeester Fabien Beltran. Ook hier heeft de brandweer niet voldoende middelen en is het leger inschakeld. Dat zou ondertussen gearriveerd zijn met twee boten en verschillende vrachtwagens. 'Zij zullen de momenteel ontoegankelijke gebieden kunnen bereiken en de honderden mensen naar het centrum in Beyne-Heusay vervoeren', verklaart de burgemeester.

In de reddingszone Hemeco wordt de brandweer overstelpt met oproepen over overstromingen in Clavier, Anthisnes en Ferrières. Op woensdagavond waren er al meer dan honderd interventies uitgevoerd. In Ferrières zijn dan weer een honderdtal leden van de scouts van het domein van Palogne geëvacueerd.

Code rood voor Luik

Het KMI kondigt de code rood af voor de provincie Luik. Die geldt tot middernacht, daarna geldt code oranje tot donderdagochtend. Ook in andere provincies in ons land geldt code oranje tot dinsdagochtend en soms zelfs -namiddag. Enkel de kust, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen blijven gespaard.

Het zeer actief occlusiefront schuift geleidelijk westwaarts op. Dit veroorzaakt vooral in de (zuid)oostelijke landshelft nog steeds veel regen. Tot donderdag 20 uur verwacht het KMI een accumulatie van 20-50 mm in Luik, 20-40 mm in Luxemburg, 15-40 mm in Limburg, 5-50 mm in Antwerpen, 5-60 mm in Vlaams- en Waals-Brabant en 20-70 mm in Namen. In Limburg en Luik krijgt het westen van beide provincies nu het meeste neerslag. In Antwerpen en de beide provincies Brabant is dit de oostelijke helft.

Voeren gaat over tot evacuatie Moelingen-dorp

De crisiscel in Voeren heeft woensdagavond beslist om Moelingen-dorp uit voorzorg te evacueren. De hulpdiensten raden de evacuatie uit veiligheidsoverwegingen sterk aan.

De brandweer gaat op dit moment huis-aan-huis in de Berwijnstraat, Bijsstraat, Dorpsstraat, Driesch, Elzen en gedeeltes van de Voerenstraat en de Viséweg. Wie niet bij familie of vrienden terechtkan, zal opgevangen worden in blok E van de provinciale school van Voeren. De gemeente stuurde ook een BE-Alert uit om de inwoners van Moelingen te informeren.

'Ik ben zwaar onder de indruk. Dit zijn de ergste overstromingen die Voeren tot nu toe gekend heeft', zegt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). 'Dit overtreft de grote overstroming van juni 2018, die nog bij vele Voerenaars in het geheugen gegrift staat. Alle preventieve acties en grote inspanningen van de brandweer ten spijt, bleken we vandaag niet opgewassen tegen deze uitzonderlijke weersomstandigheden. Voorlopig is er ook nog geen beterschap op komst en dat maakt het zwaar.'

Ondertussen komen er nog nieuwe ladingen zandzakken toe, om zo veel mogelijk bijkomende huizen te beschermen tegen het wassende water. De lokale politie heeft woensdagavond ook de snelweg E25 richting Nederland afgesloten: de rotonde staat er onder water. De crisiscel blijft actief en volgt alle evoluties op de voet.

