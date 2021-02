Het Overlegcomité van de federale en de deelstaatregeringen komt morgen/vrijdag om 14 uur opnieuw samen om de coronamaatregelen te evalueren. Een editie onder hoogspanning, want hoewel de druk om minder streng te worden stilaan torenhoog wordt, lijken de cijfers grote versoepelingen voorlopig niet toe te staan.

De hele week al klinkt vanuit alle mogelijke hoeken de roep om te versoepelen. De horeca heeft een plan opgemaakt om op 1 april de deuren te openen, studenten willen terug naar de campus, de toeristische sector wil van het reisverbod af.

Ook politiek wordt de druk al dagen opgevoerd, niet het minst binnen de meerderheid. Dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit voor versoepelingen voor onder andere de horeca is geen verrassing, maar ook bij andere partijen gaan stemmen op voor iets coulantere regels.

Groen-vicepremier Petra De Sutter lanceerde samen met partijvoorzitster Meyrem Almaci een pleidooi om samenkomsten in openlucht op te schroeven van vier naar acht mensen, CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet de buitenbubbel het liefst uitgebreid tot tien personen.

Vlaams minister-president Jan Jambon pleitte woensdag in het Vlaams parlement voor voorzichtigheid, maar voegde er wel aan toe dat "beperkte versoepelingen" vanaf 1 maart mogelijk zijn, "met eten en drinken voor de jongeren".

De voorzitters van de jongerenpartijen dringen aan op de afschaffing van de avondklok.

En Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet schoot de hoofdvogel af door op de RTBF-radio toe te geven dat hij zich al weken niet meer beperkt tot één knuffelcontact.

GEMS

Nochtans had premier Alexander De Croo maandag al alles uit de kast gehaald om de verwachtingen te temperen. Tijdens het laatste Overlegcomité van 5 februari kregen de GEMS-experten en het coronacommissariaat de opdracht om tegen morgen/vrijdag een tijdspad uit te tekenen voor versoepelingen, rekening houdend met de evolutie van de pandemie én van de vaccinatiecampagne.

Maar op een persconferentie met De Croo legden Sciensano-woordvoerders Steven Van Gucht en Yves Van Laethem en biostatistici Niel Hens en Nicolas Franco begin deze week haarfijn uit dat grote versoepelingen op korte termijn onrealistisch zijn, en we ten vroegste op 1 april en wellicht pas vanaf 1 mei in veiliger vaarwater komen. "We moeten nog drie à vier weken afwachten om te kijken wat de impact is van de Britse variant", zei Hens.

De toon was gezet, al benadrukte de premier zelf dat het nog altijd aan het Overlegcomité is om de knopen door te hakken. Dat Overlegcomité komt morgen/vrijdag om 14 uur bijeen.

Voor concrete beslissingen blijft het koffiedik kijken, maar mogelijk moet de politiek alvast de technische verlenging van het reisverbod tot 1 april intrekken na kritiek van de Europese Commissie, die twijfelt aan de proportionaliteit van het verbod.

De Croo zei gisteren/woensdag in de Kamer nog dat hij ervan overtuigd is dat de maatregel wel aan de voorwaarden voldoet, maar de kwestie staat vandaag/donderdag op de agenda van de virtuele Europese Raad en morgen/vrijdag op die van het Overlegcomité. Naast België kregen trouwens nog vijf andere lidstaten een brief van de Commissie, die binnen de tien dagen een antwoord verwacht.

