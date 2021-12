Premier Alexander De Croo roept het Overlegcomité opnieuw vervroegd samen om te overleggen over de coronasituatie. Dat bevestigt het kabinet van de eerste minister aan Belga. De vergadering gaat door in Egmontpaleis en start om 9 uur.

De regeringen namen de voorbije twee weken ook al strengere maatregelen tegen de opmars van het coronavirus, maar de druk op de zorgsector en zeker op de ziekenhuizen blijft erg hoog. De premier vroeg daarom gisteren/woensdag het advies van coronacommissaris Pedro Facon, die op zijn beurt een analyse heeft opgevraagd bij de experten van de GEMS. Op basis van die informatie heeft de premier nu beslist om opnieuw een Overlegcomité samen te roepen.

Vlaams minister-president Jan Jambon vroeg de premier woensdagmiddag voor de televisiecamera's al om het Overlegcomité versneld bijeen te roepen. Hij pleitte expliciet voor een tijdelijk verbod op recreatieve indooractiviteiten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nam de voorzet aan. 'Het is heel duidelijk dat de activiteiten die binnen doorgaan moeilijk echt goed te beveiligen zijn. Ik denk dat we ons moeten beraden of we vandaag voldoende sterke maatregelen hebben op dat vlak', zei hij tijdens een persconferentie over de nieuwe teststrategie. De Vooruit-vicepremier wees daarnaast ook expliciet naar het onderwijs. 'We hebben een coherent pakket aan maatregelen nodig om de activiteiten in alle leeftijdsgroepen in lijn te brengen met wat nodig is in de strijd tegen de pandemie.'

