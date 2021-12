In de aanloop naar het Overlegcomité van morgen/woensdag 22 december heeft de GEMS-expertengroep een nieuw advies voorbereid. Dat advies bevat een pakket strengere maatregelen om de oprukkende omikronvariant af te remmen. In het gelekte advies wordt onder meer gepleit om het sluitingsuur in de horeca te vervroegen naar 20 uur, de capaciteit op het openbaar vervoer te halveren, tijdens de feestdagen met maximum "twee à drie huishoudens" tegelijk af te spreken en om voetbalwedstrijden zonder publiek te organiseren.

Morgen/woensdag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de coronamaatregelen. Traditioneel formuleert de expertengroep GEMS in aanloop naar dat Overlegcomité een advies. Even traditioneel intussen is het uitlekken van dat advies. Ditmaal stellen de experten een pakket met strengere maatregelen voor die volgens hen best meteen zouden ingaan om de druk op de gezondheidszorg verder te verlichten. Er wordt ook met argusogen gekeken naar de impact van de oprukkende omikronvariant.

Een echte lockdown, zoals in Nederland, staat niet in het advies, maar "lockdownachtige maatregelen" in de toekomst zijn niet uitgesloten als de cijfers opnieuw zouden stijgen, klinkt het. De experten stellen onder meer voor om het aantal sociale contacten "tot een strikt minimum" te beperken.

Ook voor de feestdagen wordt geadviseerd om met "maximaal 2 à 3 huishoudens" tegelijk af te spreken en om daarbij zo goed mogelijk te ventileren en om vooraf iedereen een zelftest te laten nemen. Voor de horeca dringen de experten (opnieuw) aan op een vervroegd sluitingsuur voor de horeca, meer bepaald 20 uur in plaats van 23 uur.

Voor het openbaar vervoer wordt voorgesteld de capaciteit met 50 procent te verminderen. Wat telewerk betreft, wordt gevraagd om indien mogelijk over te stappen op volledig telewerk.

n een van de adviezen wordt er ook (opnieuw) op aangedrongen om voetbalwedstrijden zonder publiek te organiseren omdat die wedstrijden ook vaak leiden tot het bijeenkomen van grote groepen in het openbaar vervoer of in de horecazaken voor en na de wedstrijden.

Het is aan het Overlegcomité morgen/woensdag om te beslissen of en welke adviezen gevolgd zullen worden.

Morgen/woensdag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de coronamaatregelen. Traditioneel formuleert de expertengroep GEMS in aanloop naar dat Overlegcomité een advies. Even traditioneel intussen is het uitlekken van dat advies. Ditmaal stellen de experten een pakket met strengere maatregelen voor die volgens hen best meteen zouden ingaan om de druk op de gezondheidszorg verder te verlichten. Er wordt ook met argusogen gekeken naar de impact van de oprukkende omikronvariant. Een echte lockdown, zoals in Nederland, staat niet in het advies, maar "lockdownachtige maatregelen" in de toekomst zijn niet uitgesloten als de cijfers opnieuw zouden stijgen, klinkt het. De experten stellen onder meer voor om het aantal sociale contacten "tot een strikt minimum" te beperken. Ook voor de feestdagen wordt geadviseerd om met "maximaal 2 à 3 huishoudens" tegelijk af te spreken en om daarbij zo goed mogelijk te ventileren en om vooraf iedereen een zelftest te laten nemen. Voor de horeca dringen de experten (opnieuw) aan op een vervroegd sluitingsuur voor de horeca, meer bepaald 20 uur in plaats van 23 uur. Voor het openbaar vervoer wordt voorgesteld de capaciteit met 50 procent te verminderen. Wat telewerk betreft, wordt gevraagd om indien mogelijk over te stappen op volledig telewerk. n een van de adviezen wordt er ook (opnieuw) op aangedrongen om voetbalwedstrijden zonder publiek te organiseren omdat die wedstrijden ook vaak leiden tot het bijeenkomen van grote groepen in het openbaar vervoer of in de horecazaken voor en na de wedstrijden. Het is aan het Overlegcomité morgen/woensdag om te beslissen of en welke adviezen gevolgd zullen worden.