Het Overlegcomité heeft woensdag bijkomende en strengere maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. De maatregelen gaan vanaf zaterdag van kracht. Op de sluiting van de scholen na duren de maatregelen vier weken, tot 24 april. Dit is er beslist.

Niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen, zoals kappers, moeten opnieuw de deuren sluiten.

Scholen

Het lager, middelbaar, en hoger onderwijs gaat drie weken dicht tot na 19 april. Het kleuteronderwijs blijft wel volgende week nog open.

Winkelen

In niet-essentiële winkels kan men voortaan enkel op afspraak winkelen, met één bijkomende persoon die onder hetzelfde dak woont.

'Bubbel' van 10 naar 4

Het aantal mensen dat we in open lucht mogen zien, wordt teruggebracht naar vier.

Niet-essentiële reizen

Het verbod op niet-essentiële reizen tot 19 april blijft zoals het is.

Telewerk

Telewerk wordt verplicht, de controles worden opgevoerd. Er komen strengere straffen voor bedrijven die de coronaregels niet naleven, tot sluiting toe.

Alexander De Croo:

'Het virus heeft ons de voorbije dagen weer met de voeten op de grond gezet. Dit is een les in nederigheid voor beleidsmakers, experten en ons allemaal. Het is onze aard om plannen te maken en het aard van het virus om die plannen te dwarsbomen. Maar ons plan is om de zomer met minder zorgen te bereiken. Dat zal afhangen van de vaccinaties, maar ook van ons gedrag en de manier waarop de maatregelen naleven.'

'De besmettingen zijn op twee weken tijd verdubbeld en de circulatie is de hoogste in vier maanden tijd. De natuur van het virus is door de varianten veranderd en we moeten vaststellen dat het aantal contacten dat we hebben gezien. Dat zien we niet alleen bij ons, maar ook bij onze buurlanden.'

'Dit is een zeer moeilijke beslissing, we zijn ons ervan bewust dat dit voor veel mensen een ontgoocheling betekent. Experts wijzen erop dat er momenteel nog geen exponentiële stijging van de cijfers is, maar een langdurige lineaire stijging is eveneens problematisch. Daarom hebben we gekozen voor de korte pijn, wat men een 'paaspauze' zou kunnen noemen, van vier weken.'

'Ik weet dat dit een moeilijke boodschap is. Alles wat we bereikt hebben, heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar we gaan samen de derde golf de kop indrukken. Het zou zonde zijn om de vooruitgang die we met de vaccinaties opbouwen met een nieuwe besmettingen teniet te doen.'

Jan Jambon

Vlaams minister-president Jan Jambon roept de bevolking op om nog vier weken een inspanning te leveren. 'We hebben geen keuze, het is een opdracht die we allemaal hebben. Maar er is licht aan het einde van de tunnel', klinkt het op de persconferentie na het Overlegcomité.

Jambon beseft dat de nieuwe maatregelen voor veel mensen een zoveelste opdoffer zijn, op een moment dat iedereen gehoopt had de verstrengingen achter zich te kunnen laten. 'Maar de cijfers hebben ons gedwongen om maatregelen te treffen, maatregelen die hard aankomen', klinkt het.

Jambon roept daarom iedereen op om tot 25 april nog een inspanning te leveren. 'We hebben dat in het verleden goed gedaan, nu moeten we nog een paar weken volhouden. Er is licht aan het einde van de tunnel. De vaccinatiecentra draaien op volle toeren. Laat die vaccins nu maar met karrenvrachten komen.'

Vandenbroucke

Op dit moment liggen er 637 patiënten op intensieve zorgen, dat zijn er opnieuw 36 meer dan gisteren. Dat zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag op de persconferentie na het Overlegcomité, waar bijkomende verstrengingen werden aangekondigd.

'Als dit vijf dagen zo doorgaat, zitten we ver boven de 800 patiënten op intensieve zorgen. Een zeer sterke en snelle afkoelingsperiode is noodzakelijk', klinkt het.

'We weten dat we het kunnen, er is geen reden tot paniek. We hebben al bewezen dat we het kunnen', stelt Vandenbroucke gerust. 'De essentie is: veel minder contacten. We gaan de komende vier weken buiten met maximaal vier volwassenen mogen afspreken. Maar we onderstrepen daarbij wel dat Belgen vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen, maar dus in kleinere groepen.'

Vandenbroucke benadrukt dat de maatregelen niet betekenen dat er bepaalde sectoren schuldig zijn aan de stijgende coronacijfers. 'We willen niet de vinger uitsteken, maar de maatregelen worden genomen om contacten en verplaatsingen te verminderen. Met een sterke en snelle afkoelingsperiode in combinatie met vaccins kunnen we uitkijken naar een volledige heropening van scholen en andere sectoren. Dat moet absoluut lukken.'

Wat de vaccinatie betreft, bevindt België zich, na een moeilijke start, in het midden van het Europese peleton, aldus de minister van Volksgezondheid.