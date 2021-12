De voorwaarden voor de culturele sector worden teruggeschroefd naar degene die op het Overlegcomité van 3 december werden vastgelegd.

De voorwaarden voor de culturele sector worden teruggeschroefd naar degene die op het Overlegcomité van 3 december werden vastgelegd: enkel zitplaatsen, met mondmasker, gebruik van Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers, en maximaal 200 bezoekers. Dat heeft het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten woensdagavond beslist na het arrest van de Raad van State dinsdag. De voorwaarden zullen ook gelden voor bioscopen en de evenementensector.

De beslissingen van woensdag werden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een koninklijk besluit gegoten, dat inmiddels ook al is goedgekeurd via een elektronische ministerraad. Het KB zal donderdagochtend worden gepubliceerd in het Staatsblad.

'Het Overlegcomité, het covid-19 Commissariaat en de Risk Assessment Group (RAG) blijven de evolutie van de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen, inclusief de evolutie inzake besmettingen, hospitalisaties en ICU-bezetting in het licht van de verspreiding van de omikronvariant die intussen de dominante virusvariant is in België', aldus de federale regering in een persbericht.

Volgende week maakt het Overlegcomité opnieuw een stand van zaken op. Het coronacommissariaat bereidt intussen een stappenplan voor dat voor alle sectoren en activiteiten voorspelbaarheid en continuïteit beoogt van de maatregelen in de verschillende fasen van de epidemie. De herinvoering van de bepalingen inzake het covid Infrastructure Risk Model (CIRM) en het covid Event Risk Model (CERM) zullen onderdeel vormen van dit stappenplan.

Jambon pleit voor proportionaliteit

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is tevreden dat er na het arrest van de Raad van State dinsdag opnieuw een geldig federaal koninklijk besluit over de cultuursector is. De juridische onzekerheid is daarmee echter niet van de baan, zegt hij. Jambon pleit voor een systeem van proportionaliteit, dat rekening houdt met de grootte van de zaal.

'We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar een gemoduleerd systeem waarbij culturele infrastructuren op basis van proportionaliteit kunnen opengaan, zoals dat in Vlaanderen lange tijd gedurende de coronacrisis goed heeft gewerkt (periode voor de pandemiewet van kracht werd, red.)', zegt Jambon.

'Bij het volgende OC zal ik een aangepaste versie van dit Vlaamse systeem van proportionaliteit voor de cultuursector op tafel leggen', aldus nog de minister-president. 'Daarover ben ik volop in overleg met de sector.'

'Uiteraard zullen de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de epidemiologische toestand op dat moment. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we de cultuursector zo snel mogelijk kunnen laten heropleven.'

