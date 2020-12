In welk ziekenhuis heeft een patiënt - om welke reden ook - de grootste of kleinste kans om covid-19 te overleven? Die informatie verzamelt de federale overheid al maanden, maar ze houdt die geheim.

'De cijfers publiek maken zou schadelijk zijn voor de volksgezondheid', beweert Sciensano, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. Het agentschap vreest dat mensen de ziekenhuizen met hogere sterftecijfers zouden mijden, waardoor de 'betere' zouden volstromen.

Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) trok met die argumenten naar de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten. In een uitgebreid advies dat begin oktober gepubliceerd werd, veegt die onafhankelijke commissie alle argumenten van Sciensano van tafel. 'Dat er een risico bestaat op het trekken van foute conclusies uit de informatie kan niet automatisch betekenen dat de volksgezondheid in gevaar zou gebracht worden', klinkt het. 'Het volstaat niet dat er een denkbeeldig risico bestaat.'

Sciensano heeft dat advies niet gevolgd. Tot op vandaag weigert het de cijfers vrij te geven. En het blijft daar dezelfde argumenten voor gebruiken. 'Ik vind dat schokkend', zegt Gijbels. 'Is dit die fameuze, nieuwe politieke cultuur in België? De federale overheid weigert vlakaf informatie te delen met haar burgers, terwijl een onafhankelijke commissie duidelijk stelt dat die info van algemeen belang is. Het is niet de bedoeling om artsen of ziekenhuizen met de vinger te wijzen. Integendeel, de cijfers kunnen ons veel leren. Waar heeft men eigenlijk schrik van?'

