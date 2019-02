Overheid onderzoekt uitstel kernuitstap: 'We kunnen niet blijven wachten'

'We respecteren de wetgeving die vastlegt dat er tegen 2025 een kernuitstap komt, maar het is evident dat we ons proactief moeten voorbereiden op alle mogelijke scenario's', zegt Ines Venneman, de woordvoerster van het FANC. 'We kunnen niet blijven wachten.'

Volgens het FANC gaat het om een 'denkoefening' en is er vanuit de politiek geen formele vraag gekomen om het uitstel van de kernuitstap voor te bereiden. 'We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn voor als ons een advies gevraagd wordt', zegt Venneman. 'We bekijken voor elke kerncentrale aan welke bijkomende veiligheidsvereisten ze moet voldoen om langer open te blijven.'

De extra veiligheidsvereisten kunnen uitbater Engie Electrabel met een serieus kostenplaatje opzadelen.