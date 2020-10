Het Centrum voor Cybersecurity België heeft dit jaar al 5.387 meldingen gekregen over cyberaanvallen en -incidenten. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2019. Toen waren er nog 4.484 meldingen van cyberincidenten. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De belangrijkste soorten gerapporteerde incidenten zijn phishingfraude, ransomware, en computervirussen', antwoordde premier Alexander De Croo (Open VLD) aan N-VA-parlementslid Katrien Houtmeyers. Als eerste minister is De Croo bevoegd voor het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) dat de meldingen ontvangt via zijn operationele dienst Cert.be.

Volgens De Croo geven de duizenden meldingen over cyberaanvallen nog geen volledig beeld van het probleem.

'Het reële aantal cyberaanvallen in België ligt vele malen hoger. Bedrijven en particulieren melden zelden dat ze slachtoffer zijn geworden van een cyberincident, en ze dienen ook niet altijd klacht in bij de politie. Met uitzondering van enkele aanbieders van essentiële diensten die onder de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet vallen is er geen meldingsplicht van cyberincidenten', aldus De Croo.

Wel positief is volgens hem dat het recordaantal meldingen erop kan wijzen dat CERT.be bekender is geworden bij de slachtoffers.

