In 2019 heeft de federale overheid nog altijd geen middelen en procedures om grote vastgoedprojecten, die oplopen van 50 miljoen euro tot honderden miljoen euro's, op een efficiënte manier te beheren. Dat besluit de Inspectie van Financiën in een vertrouwelijk auditrapport, dat De Tijd kon inkijken.

In het rapport, dat onlangs aan de regering is bezorgd, legt de inspectie in detail uit hoe in één dossier, het hoofdkantoor van de federale politie in Brussel, alleen al tientallen miljoenen euro's zijn verspild. De inspectie waarschuwt dat de wantoestanden in dat dossier geen toeval zijn, maar te wijten zijn aan structurele problemen.

'Deze audit moet de eerste minister en de minister van Begroting ertoe aanzetten maatregelen te nemen voor alle overheidsdiensten om dringend een onafhankelijk monitoringsysteem in te voeren voor grote bouwprojecten', luidt het.