De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft al eerste voorbereidingen getroffen voor het geval dat de laatste formatiepoging uitmondt in nieuwe verkiezingen.

Ons land is technisch perfect in staat om vervroegde verkiezingen te organiseren, ook in het najaar. Dat was de boodschap van Erika Vlieghe (UZA) eerder deze week. Als voorzitter van de GEES-expertengroep ziet zij weinig of geen medische bezwaren tegen een nieuwe stembusgang in coronatijden. Een systeem van tijdsloten zou al betekenisvol kunnen zijn, aldus Vlieghe.

Tot nu toe kreeg de GEES-groep geen formele vraag van de regering om een draaiboek uit te tekenen. Dat wil niet zeggen dat de overheid stilzit.

We zijn klaar indien nodig. Koen Schuyten (FOD Binnenlandse Zaken)

Zo heeft de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken al een eerste resem voorbereidingen getroffen. Dat bevestigt communicatieverantwoordelijke Koen Schuyten. De FOD beschikt al jaren over een draaiboek voor mogelijke verkiezingen in een crisissituatie. Nu deze specifieke crisis er ook daadwerkelijk is, heeft men de koppen opnieuw bij elkaar gestoken.

'Als overheidsdienst blijven we steeds proactief', aldus Schuyten. 'We hebben een aantal maatregelen opgelijst die in het geval van vervroegde verkiezingen in een periode van een epidemie zoals covid-19 er een is, toegepast moeten worden. Op die manier zijn we klaar indien nodig. Het werk is ook nooit verloren, aangezien het een goede basis vormt voor de organisatie van verkiezingen tijdens andere crises.'

De overheid kijkt ook met veel interesse naar Frankrijk. Daar vindt op 28 juni de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen plaats met alle veiligheidsvoorzieningen van dien.

