De federale regering gaat de gevangenissen van Dendermonde en Sint-Gillis langer openhouden om de overbevolking zo goed mogelijk op te vangen.

Dat heeft de ministerraad beslist, zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) na afloop van de vergadering op een persconferentie. De effectieve uitvoering van de straffen korter dan drie jaar wordt bovendien stapsgewijs uitgevoerd, zei hij.

De federale regering besliste een tijd geleden al om de korte gevangenisstraffen onder de drie jaar effectief uit te voeren. Die worden vandaag omgezet in elektronisch toezicht. Om dat te kunnen realiseren zet de regering in op kleinschaligere detentiehuizen en op de bouw van nieuwe gevangenissen. Maar de overbevolking in de gevangenissen is intussen verder opgelopen. Ons land telt op dit moment 11.000 gedetineerden, terwijl er maar plaats is voor zowat 9.000 gevangenen. Dat komt onder meer omdat er 300 verdachten in voorhechtenis zitten in het kader van het Sky ECC-onderzoek', zei Van Quickenborne.

732 extra plaatsen

In het najaar openen de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde, maar de regering heeft nu ook beslist om de gevangenissen van Sint-Gillis, goed voor 250 plaatsen, en de oude gevangenis van Dendermonde met 100 plaatsen langer open te houden. Alles samen komen er zo 732 extra plaatsen vrij, aldus Van Quickenborne. Daarnaast heeft de regering voor acht nog te bouwen detentiehuizen een locatie vastgelegd. De communicatie daarover laat ze aan de lokale besturen over. De twee eerste detentiehuizen komen in Kortrijk en Berkendaal, werd eerder al bekendgemaakt. De uitvoering van de korte straffen zal stapsgewijs ingaan, besliste de regering ook, in samenhang met de realisatie van de detentiehuizen. Voor de straffen tussen 1 en 3 jaar mikt de regering op september, de rest volgt dan in de loop van volgend jaar.

