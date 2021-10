'Er is op geen enkel moment politieke inmenging geweest'. Dat heeft de top van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) vrijdag gezegd in de PFAS/PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement. Maar er is in september 2017 wél door toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gevraagd om geen 'trekkersrol' op te nemen in de communicatie.

Een persbericht van OVAM dat klaar lag, raakte nooit verstuurd. Op eigen houtje communiceren of zelf extra onderzoek doen was niet mogelijk, zegt de OVAM-top.

Het verhaal is intussen bekend. Bij de start van werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding in 2017 blijkt dat de grond vervuild is met PFOS, afkomstig van de nabijgelegen 3M-fabriek. Over wie welke informatie had en wat er met die informatie is gebeurd, is er de voorbije weken en maanden al behoorlijk wat inkt gevloeid.

De OVAM heeft nu tekst en uitleg gegeven bij haar rol. Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM, gaf een gedetailleerde tijdslijn van de vergaderingen, mails en afspraken in de bewuste periode tussen september 2017 en de zomer van 2018.

Uit die tijdslijn blijkt dat er verschillende keren, onder meer door bouwheer BAM/Lantis, geopperd is geweest om over de vervuiling te communiceren. Maar onder meer omdat de rapporten van toxicoloog Jan Tytgat toen (nog) niet wezen op een risico voor de mens en omdat de onderzoeksgegevens nog onvolledig (bv. geen resultaten uit woongebieden) waren, kwam de communicatie er niet. Op 27 september 2017 was er ook de bewuste vergadering waarop toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aan de OVAM heeft gevraagd om 'geen initiatief' te nemen rond de communicatie en dat over te laten aan BAM/Lantis. Een week later kreeg de OVAM vanuit het kabinet-Schauvliege toch de vraag om een 'positief persbericht' op te stellen. De OVAM deed dat, maar het persbericht werd finaal nooit uitgestuurd door het kabinet.

Ook in de maanden nadien duikt de piste om te communiceren nog op, maar het gebeurt niet. 'Wij hebben nooit geweigerd om te communiceren', zegt De Baets. 'Als er in de rapporten Tytgat problemen waren gesignaleerd, zouden we geen seconde getwijfeld hebben, zoals we ook niet gedaan hebben op het moment van de verstrenging van de normen dit jaar'.

