Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: ouderschap.

- In de gaten houden dat je kind gezond eet en drinkt, en dus bijvoorbeeld geen in ossenvet gebakken curryworst als ontbijt, Red Bull voor het slapengaan of kiezelstenen vlak voor de zwemles: oké.

...