In een open brief halen de ouders van de vermoorde Julie Van Espen uit naar Justitie en de politiek. 'Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen.'

De familie benadrukt dat ze zich kan vinden in een aantal aanbevelingen die de HRJ eerder deed, maar focust op enkele prioriteiten die 'een absolute must' zijn. Zo pleiten ze voor de oprichting van een ­Comité J, een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van magistraten en optreedt bij fouten. Daarnaast willen ze ook 'een op maat gemaakte digitalisering van Justitie, een verplichte opvolging en therapie voor daders van seksueel geweld en een doorgedreven opleiding bij politiediensten en magistraten op het vlak van seksueel geweld'.

'De familie vond het nodig om op een serene, maar duidelijke manier te reageren op het rapport van de Hoge Raad voor Justitie', zegt John Maes, de advocaat van de familie Van Espen. 'Veel willen ze daar niet aan toevoegen, maar met een brief gericht aan de belangrijkste politici van het land hopen ze een en ander in beweging te kunnen zetten.'

In de Kamercommissie Justitie bracht commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) de brief dinsdag onder de aandacht van de commissieleden. Alle fracties zeiden de brief ter harte te nemen. Er zal gekeken worden welke voorstellen al ingediend zijn om aan de aanbevelingen tegemoet te komen en voor welke voorstellen op korte termijn een meerderheid te vinden is. Voor een aantal voorstellen in dezelfde context die al hangende zijn in het parlement, gaat de behandeling gewoon verder.

