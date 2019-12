Oud-vicepresident Catalonië geniet wel degelijk parlementaire immuniteit, zegt EU-Hof

De voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras heeft parlementaire immuniteit als verkozen Europarlementslid. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Junqueras is veroordeeld voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017 en zit in de cel, maar raakte in mei verkozen als Europees Parlementslid.

© belga