Yves Leterme (CD&V) vindt dat er gepraat moet worden met het Vlaams Belang. 'Maar een coalitie acht ik niet mogelijk. De programmapunten van het VB zijn totaal onrealistisch', zegt de oud-premier aan de Ochtend op Radio 1.

Voor Leterme kwam de uitslag van de verkiezingen en de overwinning van het Vlaams Belang als een verrassing. 'Ik ben enorm verbaasd over de snelheid waarmee het vertrouwen in de politiek en de bestuurskracht afneemt. Ook de samenhang in de maatschappij verdwijnt zienderogen. Mijn partij is daar het slachtoffer van geworden. Mensen willen een straffer migratie- en veiligheidsbeleid en zetten zich af tegen de globalisering.'

De oud-premier vindt dat de regering-Michel cruciale kansen heeft gemist. 'Wie verantwoordelijk opneemt, heeft het moeilijk. Toch zullen we ook in de toekomst moeilijke besparings- en klimaatmaatregelen moeten nemen. De afgelopen vijf had dat in de Zweedse coalitie eigenlijk relatief vlot kunnen gebeuren. Maar er werd gewoon te veel ruzie gemaakt', klinkt het.

Leterme vindt dat er gesproken moet worden met het Vlaams Belang. 'We moeten de stem van het volk respecteren. De kiezer heeft niet altijd gelijk, maar wel het laatste woord. In 2004 heb ik het Vlaams Belang ook uitgenodigd.' Toch ziet hij niet in hoe dat tot een samenwerking kan leiden. 'Onze programmapunten liggen bijzonder ver uit elkaar, niet alleen op vlak van migratie', aldus Leterme. 'Het sociaaleconomisch programma van het Vlaams Belang is bijzonder genereus. De budgettaire situatie laat niet toe om dat beleid te voeren'.

Leterme is niet opgezet met de oproep van Di Rupo om een regering zonder N-VA en Vlaamse meerderheid te vormen. 'Dat is een zeer ongelukkige uitspraak. Vanuit Wallonië zeggen wat Vlaanderen moet doen, is een zeer onverstandig. We moeten de uitslag van verkiezingen respecteren.'