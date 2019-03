Oud N-VA'ster Ann Soete krijgt lijstduwersplaats bij Open VLD

De 60-jarige Ann Soete wordt de tweede lijstduwer op de West-Vlaamse Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement. 'Omdat ik veel te danken heb aan Open VLD Brugge en in het bijzonder aan Mercedes Van Volcem, ben ik met veel overtuiging ingegaan op dat aanbod. De komende maanden kunnen ze dan ook één voor één op mij rekenen', aldus Soete.

Van Volcem leek eerst vrede te moeten nemen met de rol van lijstduwer, maar de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd schonk Van Volcem zijn derde plaats waardoor hij nu vierde staat op de lijst.

Ann Soete ging in 2014 in het parlement zetelen voor N-VA, maar daar kwam een einde aan toen bleek dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge van vorig jaar plaats moest ruimen voor Pol Van Den Driessche.

Ann Soete trok de deur achter zich dicht, ging als onafhankelijke zetelen in het Vlaams Parlement en vond uiteindelijk onderdak bij de Brugse Open VLD PLUS, waar ze een vrouwelijke tandem vormde met Mercedes Van Volcem in aanloop naar 14 oktober.

Ze versierde zelfs een schepenambt in een coalitie met CD&V, sp.a en Open VLD PLUS. Open Vld zet haar nu ook op de Vlaamse lijst. 'Mijn focus ligt nu 100 procent bij de Bruggelingen, die me het mandaat gegeven hebben om mee hun stad te besturen. Een nieuwe termijn in het Vlaams Parlement behoort dan ook niet tot de verwachtingen. Wel hoop ik mijn opgedane ervaring met de andere West-Vlaamse Open VLD-kandidaten te kunnen delen en de kandidatuur van mijn Brugse collega's te onderstrepen', aldus Soete.

De ontwerplijst moet nog ter stemming goedgekeurd worden. De leden hebben tijd tot 18 maart om hun stem uit te brengen.