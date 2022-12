Oud-Knackjournalist Karel Anthierens (87) overleden

Karel Anthierens, oud-hoofdredacteur onder meer Humo en Het Volk en oud-journalist van Knack, is op donderdag 15 december 2022 overleden.

Karel Anthierens was veertig jaar journalist, redactiechef, hoofdredacteur en algemeen directeur, van De Periscoop (1957) tot Brussel Deze Week (1997). Hij begon zijn journalistieke carrière in 1957 als redacteur van De Periscoop, een literair-artistiek maandblad. Vervolgens was hij aan de slag als freelancer bij verschillende Vlaamse tijdschriften en als correspondent voor Vrij Nederland.

In 1960 ging hij aan de slag als redacteur bij Humo, waar zijn broer Jef hoofdredacteur was. In 1965 volgde hij hem in deze functie op, wat hij zou blijven tot hij in 1969 het roer doorgaf aan Guy Mortier. Zelf volgde hij zijn broer op als algemeen hoofdredacteur van uitgeverij Dupuis. In 1974 werd Anthierens hoofdredacteur van het weekblad De Nieuwe en vervolgens was hij tien jaar redactiesecretaris bij Knack. Daarna werd hij uitgever van de Knack-specials.

In 1982 ging hij aan de slag bij het satirische weekblad De Zwijger van zijn broer Johan, waarvan hij redactiesecretaris werd. In 1983 werd hij hoofdredacteur van Panorama, een functie die hij uitoefende tot hij dezelfde functie in 1993 opnam bij het Het Volk als opvolger van Paul De Baere. Nadat deze krant in 1994 werd overgenomen door de VUM, ging Anthierens aan de slag als projectleider bij De Persgroep. In 1996 ging hij op brugpensioen.

In 1998 werd hij een laatste keer hoofdredacteur, namelijk van Brussel Deze Week. Een functie die hij een half jaar uitoefende. Hij werd opgevolgd door Dirk Volckaerts. Daarnaast was hij ook 10 jaar voorzitter van de raad van bestuur van de Beursschouwburg en beheerde hij het Kaaitheater. Later heeft hij ook nog voor Het Laatste Nieuws gewerkt. Tevens is hij stichter en organisator van Press Cartoon Belgium en van Press Cartoon Europe.

In 2022 verscheen zijn boek “Gedane Zaken” bij uitgeverij EPO. Daarin beschrijft hij zijn persoonlijk parcours over de zeventien kranten- en weekbladen waar hij journalist, redactiechef, hoofdredacteur of algemeen directeur was. Het boek is een parelsnoer van korte herinneringen waarin zijn broers Jef en Johan, overijverige zetters van Knack, Willy Courteaux, Robbedoes, koning Boudewijn en vele anderen een bijrol spelen.