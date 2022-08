Oud-journalist Luckas Vander Taelen: ‘RTBF kan concurrentiestrijd met zenders uit Frankrijk nooit winnen’

Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse Gemeenschapsregering, wil de werking van de RTBF inperken. ‘Er is al jaren nivellering naar beneden’, zegt Luckas Vander Taelen, oud-journalist en -reportagemaker en ex-parlementslid voor Groen.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het beheerscontract van de RTBF met de Franse Gemeenschap loopt dit jaar af. De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst lopen niet van een leien dakje. Minister-president Pierre-Yves Jeholet zegt in Le Soir dat de RTBF ‘moet ophouden met alles te willen doen’. Hij ziet oneerlijke concurrentie met commerciële media en wil meer ‘evenwicht’, want nu ‘verstikt’ de openbare omroep de privésector en bedreigt hij ‘de diversiteit en het pluralisme van de mediasector’.

Luckas Vander Taelen is kijker en luisteraar van de RTBF en kent het huis. Hij heeft begrip voor de kritiek van Jeholet. ‘Auvio, de goedgemaakte website van RTBF, heeft een gigantisch aanbod van films, series en programma’s allerhande. Moet dat? Ze zenden ook enorm veel reclame uit. Op televisie onderbreken ze zelfs films voor reclame.’

Wat is de meerwaarde van The Voice voor de belastingbetaler? Luckas VanderTaelen, ex-politicus

Zowel in Vlaanderen als in de Franstalige Gemeenschap wordt te weinig nagedacht over wat in 2022 de taak van een openbare omroep is, vindt Vander Taelen. ‘Moet de RTBF puur commerciële programma’s als The Voice uitzenden? Voorstanders zeggen dat je zo kijkers binnenhaalt. Maar wat is de meerwaarde voor de belastingbetaler? Of neem het niveau van de nieuwsuitzendingen waar altijd mee gezwaaid wordt als grote taak van een publieke omroep. Dat niveau is niet hoger dan bij de commerciële RTL. Het RTBF-nieuws lijkt een lightversie en zelfs imitatie van TF1, maar met veel minder middelen.’ Volgens Vander Taelen is het een gevoelig onderwerp: ‘Zodra je daar een vraag over stelt, word je weggezet als agent van privébelangen. Je verzeilt meteen in politieke polemiek. Jammer.’

Jeholet suggereert dat de RTBF zich blindstaart op concurrent RTL, waarmee de relatie erg stroef loopt. Volgens Vander Taelen wordt er minstens evenveel naar TF1 en andere Franse zenders gekeken. ‘De concurrentiestrijd met zenders uit Frankrijk kan de RTBF nooit winnen.’

Pierre-Yves Jeholet © BELGA

Ook de schrijvende pers zou last hebben van de RTBF. Jeholet wil in een nieuw contract striktere afspraken over het maximale aantal tekens tekst dat de RTBF op zijn platformen nog mag gebruiken. ‘Dat gaat wel zeer ver’, vindt Vander Taelen. ‘Maar er is zeker wildgroei sinds eind vorige eeuw, net door dat gebrek aan debat en visie over wat de zender met overheidsgeld mag doen.’

De RTBF heeft een werkingsbudget van ongeveer 288 miljoen euro – dat is meer dan de dotatie van 258 miljoen die de VRT krijgt, en voor een kleiner doelpubliek. Is de zender overgesubsidieerd? Vander Taelen: ‘Het is altijd hetzelfde verhaal. Er is nooit een grondige doorlichting gebeurd over personeel en middelen. De RTBF is een bastion. Vroeger hadden ze nog een paar spraakmakende programma’s, nu niet meer. Er is al jaren nivellering naar beneden.’