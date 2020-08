Oud-burgemeester en huidig schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) is dinsdag vermoord teruggevonden in Aalst. Dat meldt burgemeester Christoph D'Haese.

In Aalst reageert burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vol ongeloof op het nieuws van de dood van schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V). 'Aalst is met verstomming geslagen', zegt hij dinsdag aan Belga. Het gaat om een 'niet-politieke misdaad, in de relationele sfeer', zegt D'Haese. De zaak wordt onderzocht door de federale politie.

'Mijn gedachten gaan naar de familie en de twee kinderen, die ik goed ken. De vader van haar twee kinderen. En aan de mama van Ilse', zegt D'Haese, die zijn commentaar wil beperken tot het betuigen van zijn medeleven aan familie en nabestaanden.

Na de dood van Uyttersprot zou een verdachte zich hebben aangegeven maar over die persoon is nog niet veel gekend. Gezien het profiel van het slachtoffer en de politieke gevoeligheid is het onderzoek in handen van de federale politie.

Nadat de verdachte ondervraagd is, zal het parket rond de middag communiceren over de zaak. Het is niet duidelijk of het moord of doodslag betreft.

Eind vorig jaar escaleerde in Aalst een politieke ruzie tussen coalitiepartner CD&V en de N-VA van burgemeester D'Haese. Uyttersprot verloor toen haar bevoegdheden als schepen en spaarde geen kritiek op het bestuursakkoord van D'Haese. Over de politieke gevolgen die het overlijden van Uyttersprot op de bestuursploeg heeft, is nog geen duidelijkheid.

CD&V heel erg getroffen door overlijden

De partij Cd&V reageert verslagen. 'Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een eerste reactie. 'Wat een vreselijk nieuws. Veel sterkte aan de familie en naasten', schrijft Coens op Twitter.

Wat een vreselijk nieuws. Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg. Veel sterkte aan de familie en naasten. Samen in @JONGCDENV en daarna een geëngageerd sterk parcours van inzet voor de gemeenschap. Dankbaar maar verdorie veel te vroeg . — Joachim Coens (@joachimcoens) August 4, 2020

Uyttersprot en Coens zaten samen in JONGCD&V, en legden daarna allebei 'een geëngageerd sterk parcours van inzet voor de gemeenschap' af, zegt Coens. Hij is Uyttersprot dankbaar maar noemt haar overlijden, op 53-jarige leeftijd, 'verdorie veel te vroeg'.

Ook andere CD&V'ers reageren verbijsterd op het nieuws. 'Vol ongeloof', tweet Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 'Samen 5 jaar rechten gestuurd aan @ugent & zovele jaren samen in de politiek. Sterkte aan familie & vrienden.'

Federaal vicepremier Koen Geens heeft het over een afschuwelijk drama. 'Geen woorden voor. Beste Ilse, we zullen je zo missen. Je was altijd bekommerd om Aalst en CD&V. Mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden.'

Eerder drukte ook oud-partijvoorzitter en huidig Vlaams minister Wouter Beke zijn afschuw uit. 'Verschrikkelijk nieuws', zei hij.

Politici van andere partijen reageren eveneens op het overlijden van Uyttersprot. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt verbijsterd te zijn en betuigt zijn medeleven. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) noemt het nieuws onwezenlijk. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez betuigt in naam van heel zijn partij zijn medeleven aan de familie en vrienden van Uyttersprot.

In Aalst reageert burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vol ongeloof op het nieuws van de dood van schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V). 'Aalst is met verstomming geslagen', zegt hij dinsdag aan Belga. Het gaat om een 'niet-politieke misdaad, in de relationele sfeer', zegt D'Haese. De zaak wordt onderzocht door de federale politie.'Mijn gedachten gaan naar de familie en de twee kinderen, die ik goed ken. De vader van haar twee kinderen. En aan de mama van Ilse', zegt D'Haese, die zijn commentaar wil beperken tot het betuigen van zijn medeleven aan familie en nabestaanden. Na de dood van Uyttersprot zou een verdachte zich hebben aangegeven maar over die persoon is nog niet veel gekend. Gezien het profiel van het slachtoffer en de politieke gevoeligheid is het onderzoek in handen van de federale politie. Nadat de verdachte ondervraagd is, zal het parket rond de middag communiceren over de zaak. Het is niet duidelijk of het moord of doodslag betreft. Eind vorig jaar escaleerde in Aalst een politieke ruzie tussen coalitiepartner CD&V en de N-VA van burgemeester D'Haese. Uyttersprot verloor toen haar bevoegdheden als schepen en spaarde geen kritiek op het bestuursakkoord van D'Haese. Over de politieke gevolgen die het overlijden van Uyttersprot op de bestuursploeg heeft, is nog geen duidelijkheid. De partij Cd&V reageert verslagen. 'Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een eerste reactie. 'Wat een vreselijk nieuws. Veel sterkte aan de familie en naasten', schrijft Coens op Twitter.Uyttersprot en Coens zaten samen in JONGCD&V, en legden daarna allebei 'een geëngageerd sterk parcours van inzet voor de gemeenschap' af, zegt Coens. Hij is Uyttersprot dankbaar maar noemt haar overlijden, op 53-jarige leeftijd, 'verdorie veel te vroeg'. Ook andere CD&V'ers reageren verbijsterd op het nieuws. 'Vol ongeloof', tweet Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 'Samen 5 jaar rechten gestuurd aan @ugent & zovele jaren samen in de politiek. Sterkte aan familie & vrienden.' Federaal vicepremier Koen Geens heeft het over een afschuwelijk drama. 'Geen woorden voor. Beste Ilse, we zullen je zo missen. Je was altijd bekommerd om Aalst en CD&V. Mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden.' Eerder drukte ook oud-partijvoorzitter en huidig Vlaams minister Wouter Beke zijn afschuw uit. 'Verschrikkelijk nieuws', zei hij. Politici van andere partijen reageren eveneens op het overlijden van Uyttersprot. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt verbijsterd te zijn en betuigt zijn medeleven. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) noemt het nieuws onwezenlijk. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez betuigt in naam van heel zijn partij zijn medeleven aan de familie en vrienden van Uyttersprot.