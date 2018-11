'Orgelman' Luc Ponnet eert Moondog op het Antwerpse Game of Tones-festival

Moondog heette eigenlijk Louis Hardin (1916-1999). De Amerikaan werd door een ongeluk blind op zijn zestiende, maar ontpopte zich desondanks tot een veelzijdige, onvermoeibare componist. In de jaren vijftig en zestig was de weelderig bebaarde, als een viking met hoornhelm, cape en speer getooide dichter en straatmuzikant vaak te vinden op 6th Avenue in New York. Meestal op het kruispunt met 54th Street, dat in de volksmond al gauw Moondog's Corner ging heten. Zijn omvangrijke repertoire omvat jazz, klassiek en folk, vaak in vormen toen dermate nieuw dat de man soms tot de avant-garde wordt gerekend. Van Nick Cave, Tom Waits, Daniel Lanois of Elvis Costello valt makkelijk te geloven dat ze fan zijn. De vurige bewondering van Luc Ponet, een klassiek organist uit Limburg, ligt minder voort de hand.

