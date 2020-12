Organisatoren van protestmars in Luik zoeken getuigen van 'repressie' door politie

De organisatoren van de protestmars tegen de avondklok van afgelopen weekend in Luik veroordelen de 'repressie' van de politie en doen een oproep tot getuigen. Dat zeggen ze in een persbericht dat maandagavond is verspreid.

Demonstranten en politie op de Pont Saint-Leonard in Luik, 28 november 2020. © Belga