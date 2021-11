Samen voor vrijheid, de organisatie achter de coronabetoging, heeft een klacht ingediend bij het Comité P tegen de manier waarop de Brusselse politie zondag optrad. Het kwam tijdens de coronabetoging tot rellen en doorheen de hoofdstad werden vernielingen aangebracht. Volgens de organisatoren waren politieagenten zelf de aanstokers van de rellen.

'We hebben vandaag een klacht ingediend bij het Comité P', bevestigt Ezra Armakye, woordvoerder van Samen voor Vrijheid, aan Belga. HLN maakte het nieuws eerder op de avond bekend. 'De betoging bestond uit meer dan 30.000 deelnemers. De politie heeft deze in twee gedeeld en is dan beginnen spuiten met traangas en waterkanonnen. Tijdens de vreedzame speech aan het Schumanplein werd er met traangas gespoten en daarop heb ik de betoging moeten beëindigen', vertelt Armakye.

De organisatoren werden zondagavond nog overladen met berichten en beelden die werden doorgestuurd door manifestanten. Ze geloven dat agenten in burger zelf mee aan de basis liggen van het uit de hand lopen van de betoging.

'We hebben voldoende beeldmateriaal dat toont dat de relschoppers van de politie zelf zijn. We hebben beelden van politiemensen in burgerkledij die aankomen met scooters en combi's in zwarte kledij, doen alsof ze betogers zijn en met stenen gooien naar agenten. Dit hebben we allemaal op beeld', stelt Armakye.

De organisatoren roepen alle medebetogers op om via politie.be en bij het Comité P klachten in te dienen en hun ervaringen te delen.

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, die de mars in goede banen leidde, gaat niet verder in op de aantijgingen. 'We wensen niet te reageren zolang we geen kennis hebben van de juiste inhoud van de klacht', meldt woordvoerster Ilse Van de keere.

