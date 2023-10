Orgaandonatie: recordaantal kandidaten en recordaantal weigeraars

Het aantal Belgen dat aangeeft bereid te zijn zijn of haar organen af te staan na overlijden, staat op een recordhoogte. Maar ook het aantal mensen dat bewust niet openstaat voor donatie, bevindt zich op het hoogste niveau ooit.

Dat schrijft De Zondag op basis van cijfers uit het Nationaal Register voor Orgaandonatie.

468.649 Belgen hebben zich geregistreerd om na hun dood hun nier, hart, lever of ander orgaan af te staan. Dat is een stijging met bijna 30 procent op vijf jaar tijd. Daartegenover staat dat 216.577 Belgen expliciet hebben aangegeven hun organen niet te willen afstaan. Ook dat is een record.

De facto is elke Belg een potentiële orgaandonor. Maar als je tijdens je leven expliciet aangeeft dat je je organen niet wenst te doneren, zal dat ook niet gebeuren. Daarnaast weigeren volgens Luc Colenbie, expert transplantaties bij de FOD Volksgezondheid, ook nog eens 15 procent van de nabestaanden het donorschap. Daarom roept hij mensen op om zich zo veel mogelijk als orgaandonor te laten registreren. ‘Zo hoeft de familie niet over je organen te beslissen op een heel emotioneel moment.’

Elke orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden en de levenskwaliteit van vijftig mensen verbeteren.