Professor Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, zegt dat opvorderingen van personeelsleden in de medische sector momenteel niet aan de orde zijn. Hij reageert daarmee op het volmachtbesluit KB nr. 16 van 4 mei, dat onrust en verontwaardiging veroorzaakt heeft bij het gezondheidspersoneel.

'Dat besluit is genomen toen we nog op een piek zaten. Opvorderingen zijn nu zeker niet aan de orde', heeft de intensivist zondag gezegd op VTM Nieuws.

Meyfroidt reageerde op de protestactie van een deel van het personeel van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, dat premier Sophie Wilmès bij een bezoek zaterdag letterlijk de rug toekeerde.

De intensivist vraagt zich af of dit de beste manier is om hun ongenoegen te laten blijken. Professor Meyfroidt benadrukt wel dat iedereen heel moe is. 'De sector had het al moeilijk voor de coronacrisis.'

Hij denkt ook dat voor de verpleging een betere bestaffing een grotere hulp is dan meer loon. 'Er is geen rustpauze nu de ziekenhuizen ook de gewone consultaties weer opstarten. We gaan heel goed voor de mensen moeten zorgen nadien. We gaan ons gezondheidssysteem moeten herdenken als we hierdoor zijn. Van die krapte moeten we af.'

Marghem: 'Protestactie aan Brussels ziekenhuis belachelijk en gepolitiseerd'

De protestactie zaterdag aan het ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel tegen premier Sophie Wilmès, waarbij een deel van het verzorgend personeel de premier de rug toekeerde, was 'belachelijk en gepolitiseerd'. Dat stelt minister Marie Christine Marghem (MR), een partijgenote, zondag op Facebook. Het bericht werd later verwijderd.

'Sommigen aan de ingang wilden duidelijk de golf van sympathie en bewondering die de laatste maanden was opgebouwd vernietigen met belachelijke acties, zoals kinderen die niet krijgen wat ze willen, en die wijzen op een gepolitiseerde vakbondsoppositie die tot nu toe moest zwijgen maar nu de crisis maximaal wil recupereren', schreef Marghem. Ze wees ook op de hartelijke ontvangst die de premier in het ziekenhuis kreeg, en de dialoog die ze aanging over de moeilijke situatie, de noden van de sector en de verbeteringen die kunnen worden aangebracht.

'Dat besluit is genomen toen we nog op een piek zaten. Opvorderingen zijn nu zeker niet aan de orde', heeft de intensivist zondag gezegd op VTM Nieuws. Meyfroidt reageerde op de protestactie van een deel van het personeel van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, dat premier Sophie Wilmès bij een bezoek zaterdag letterlijk de rug toekeerde. De intensivist vraagt zich af of dit de beste manier is om hun ongenoegen te laten blijken. Professor Meyfroidt benadrukt wel dat iedereen heel moe is. 'De sector had het al moeilijk voor de coronacrisis.' Hij denkt ook dat voor de verpleging een betere bestaffing een grotere hulp is dan meer loon. 'Er is geen rustpauze nu de ziekenhuizen ook de gewone consultaties weer opstarten. We gaan heel goed voor de mensen moeten zorgen nadien. We gaan ons gezondheidssysteem moeten herdenken als we hierdoor zijn. Van die krapte moeten we af.' De protestactie zaterdag aan het ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel tegen premier Sophie Wilmès, waarbij een deel van het verzorgend personeel de premier de rug toekeerde, was 'belachelijk en gepolitiseerd'. Dat stelt minister Marie Christine Marghem (MR), een partijgenote, zondag op Facebook. Het bericht werd later verwijderd.'Sommigen aan de ingang wilden duidelijk de golf van sympathie en bewondering die de laatste maanden was opgebouwd vernietigen met belachelijke acties, zoals kinderen die niet krijgen wat ze willen, en die wijzen op een gepolitiseerde vakbondsoppositie die tot nu toe moest zwijgen maar nu de crisis maximaal wil recupereren', schreef Marghem. Ze wees ook op de hartelijke ontvangst die de premier in het ziekenhuis kreeg, en de dialoog die ze aanging over de moeilijke situatie, de noden van de sector en de verbeteringen die kunnen worden aangebracht.