Omdat aan het Klein Kasteeltje al weken mensen buiten op de straat slapen, opent Samusocial, een Brusselse organisatie voor opvang van daklozen, vrijdag een transitcentrum met plaats voor 70 asielzoekers in Sint-Jans-Molenbeek.

Er zijn daarbij ook plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen. Voor die doelgroep was de voorbije periode een tekort aan plaatsen ontstaan.

Teams van Samusocial hadden de voorbije weken de tientallen mensen die buiten aan het Klein Kasteeltje slapen al bijgestaan. Voor hen had Fedasil geen plaatsen meer in de opvangcentra. Samusocial en Fedasil zijn nu de opening van een nieuw centrum in Sint-Jans-Molenbeek overeengekomen om deze mensen een dak boven het hoofd te bieden.

Covid-test

Het pand was vrijgekomen na een herschikking van opvangplaatsen. Voorheen was het een opvangcentrum van Samusocial voor vrouwen. Het centrum is vooral gericht op mensen die net arriveren in ons land, een asielaanvraag ingediend hebben en een medisch onderzoek, inclusief covid-test, achter de rug hebben, maar nog geen zicht hebben op een langdurige opvangplek. Het centrum kan alleenstaanden, families en niet-begeleide minderjarigen opvangen. Een interdisciplinair team zorgt er voor begeleiding.

Samusocial heeft naast de opvang van daklozen in de hoofdstad al langer in opdracht van Fedasil twee centra voor nieuwkomers in het Brusselse.

