Opvangcrisis: parket klasseert aangifte van mogelijk strafbare feiten door Fedasil

Het Brusselse parket klasseert de aangifte van de arbeidsrechtbank over de niet-opvang van asielzoekers zonder gevolg. Dat meldt het parket. Volgens het parket is na een opsporingsonderzoek gebleken dat er geen sprake is van strafbare feiten.

De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel had een ‘doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende’ schending vastgesteld van het recht op opvang dat asielzoekers hebben, nadat op enkele maanden tijd meer dan 1.400 rechtszaken waren aangespannen tegen Fedasil wegens het niet verlenen van asielopvang. In meer dan 1.000 van de aangespannen rechtszaken werd het agentschap voor de opvang van asielzoekers veroordeeld. Maar aan de praktijk veranderde dat weinig.

De arbeidsrechtbank van Brussel was daarom een stap verder gegaan en had bij het Brusselse parket melding gemaakt van mogelijk strafbare feiten. Ze verweet Fedasil ‘een doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende praktijk’ waarin de instelling het ­opvangsrecht van asielzoekers schond. In de ogen van de rechtbank leek die praktijk zelfs ‘gewenst, overwogen en georganiseerd’ door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi.

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over die aangiftes door de arbeidsrechtbank van Brussel opende het Brusselse parket een opsporingsonderzoek tegen onbekenden, waarbij die onbekenden dus mogelijks ambtenaren van Fedasil betroffen.

‘Na juridische analyse, en na overleg met de procureur-generaal van Brussel wat de bevoegde staatssecretaris betreft, werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf’, meldt het parket vrijdag. ‘Concreet betekent dit dat er geen sprake is van strafbare feiten en dat het dossier werd afgesloten.’