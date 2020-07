Het opvang- en begeleidingscentrum voor daklozen in de Trierstraat in Brussel moet op 31 juli, midden in de corona-epidemie, de deuren sluiten, zo stellen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de ngo Dokters van de Wereld aan de kaak, die het centrum samen met het Belgische Rode Kruis beheren. Er is geen zicht op financiering om de opvang na deze datum voort te zetten, zeggen ze woensdag in een mededeling.

Het opvangcentrum, dat in december 2018 werd geopend, kreeg begin dit jaar nog bezoek van koning Filip. Het biedt plaats aan 261 daklozen, onder wie gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen, en niet-begeleide minderjarigen. Over drie weken staan deze mensen op straat, want de andere daklozenopvang in Brussel zit vol en de tijdelijk plaatsen in hotels worden afgebouwd, zeggen het CAW en Dokters van de Wereld. De twee organisaties wijzen er daarbij op dat daklozen 'midden in de COVID-19-epidemie' minder of geen toegang tot medische hulp en beschermingsmateriaal hebben op straat.

Bovendien kunnen hun contacten beter getraceerd worden als ze in een opvangcentrum verblijven. De sluiting van het centrum 'zet de vele inspanningen op de helling om deze daklozenpopulatie tegen het virus te beschermen'. Het proces van medische en psychosociale ondersteuning van kwetsbare mensen is zeer intensief en vraagt de nodige tijd. Een duurzame en langetermijnaanpak van thuisloosheid is 'absoluut noodzakelijk', aldus het CAW en Dokters van de Wereld. De organisaties vragen dan ook een langetermijnperspectief voor het opvangcentrum in de Trierstraat.

