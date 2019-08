Een reeks opmerkelijke affiches verscheen onlangs in het Antwerpse straatbeeld: 'Geef geen rotte frank aan kansarmen!'. Met die brutale slogan wil de vzw ArmenTeKort de aandacht vestigen op haar buddywerking.

De organisatie ArmenTeKort wil de strijd tegen de armoede voeren met een 'empowerende' aanpak. Die moet in de eerste plaats het zelfbeeld van de kansarme versterken. De organisatie schakelt daarvoor buddy's in, die elk aan één kansarme stadsgenoot 'gekoppeld' worden. Al meer dan 670 buddyduo's werden zo gevormd.

De buddywerking heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid van het doelpubliek, zegt ArmenTeKort. Deelnemers tonen zich meer tevreden over hun sociale leven en hun tijdsbesteding, en over hun leven in het algemeen.

Dit jaar wil ArmenTeKort nog 330 buddy's op pad sturen, om tegen 2023 de kaap van de 5000 duo's te ronden. De nieuwe campagne moet dat streven ondersteunen.