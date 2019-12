Aan het VRT-omroepgebouw aan de Reyerslaan in Brussel zijn donderdagmiddag enkele honderden personeelsleden samengekomen voor een optocht om een positieve boodschap te verspreiden over de VRT als maatschappelijk belangrijk orgaan.

Aan het VRT-omroepgebouw aan de Reyerslaan in Brussel zijn donderdagmiddag enkele honderden personeelsleden samengekomen voor de optocht naar het Martelaarsplein, waar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon gevestigd is. Met de optocht, die de steun krijgt van de vakbonden, de culturele sector en het middenveld, wil het personeel van de openbare omroep een positieve boodschap verspreiden aan de Vlaamse regering dat de openbare omroep een maatschappelijk belangrijke rol speelt.

De deelnemers wandelen om 15 uur via het Meiserplein, de Leuvensesteenweg, het Madouplein, Kruidtuin en de Pachecolaan naar het Martelaarsplein. Daar hopen ze rond 16.30 uur aan te komen. Op het plein en aan het kabinet van Jambon staan twee podia. Met de optocht wil het personeel naar eigen zeggen "op een positieve manier duidelijk maken wat de VRT allemaal doet".

De openbare omroep is volgens het personeel meer dan een nieuwsdienst en kritische journalistiek. 'De VRT doet nog veel meer: we verspreiden ook een culturele identiteit en brengen verbindende programma's. Bij de VRT krijgt fictie veel kans. Heel wat acteurs en muzikanten hebben hun eerste stappen bij ons gezet. Voorts brengen wij programma's die elders geen kans krijgen, zoals 'Taboe' en 'Radio Gaga'', benadrukt Sebastiaan Cielen, woordvoerder van IedereenVRT, een organisatie van medewerkers van de openbare omroep die naar eigen zeggen losstaat van vakbonden en politiek.

Al die programma's worden betaald met belastinggeld. IedereenVRT wil geen protestbeweging zijn, maar duidelijk maken aan de Vlaamse regering dat het personeel geschrokken is van de aangekondigde besparingen. "We willen een positief signaal geven aan de regering dat die moet beseffen dat de VRT al die verschillende maatschappelijke rollen heeft en dat we die niet kunnen waarmaken als die besparingen worden doorgevoerd", aldus Cielen. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle ontvangt rond 18 uur, aan het einde van het evenement, een delegatie van het personeel om te luisteren naar hun grieven.

1.200 betogers en sympathisanten

Omstreeks 16.10 uur zijn de 600 betogers van de VRT aangekomen op het Martelaarsplein. Daar werden ze opgewacht door nog eens zeshonderd sympathisanten uit het middenveld, van de vakbonden en uit de culturele sector. Op het plein staan twee podia, waar de komende uren speeches en muzikale optredens gepland zijn.

De optocht is rustig, vreedzaam en ordelijk verlopen. Er is niet geroepen of gescandeerd. De deelnemers dragen pancartes, ballonnen en vlaggen. Overal klinkt hetzelfde: "We moeten meer doen met minder middelen. Dat kan alleen maar ten koste van de kwaliteit gaan". Op het plein, pal voor het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon, gaat het er heel wat drukker en enthousiast aan toe.

Volgens de politie zijn er in totaal 1.200 mensen. Er zijn vertegenwoordigers van tientallen organisaties, waaronder de drie vakbonden, Hart boven Hard, Sanoma, Geneeskunde voor het Volk, jeugdverenigingen, 11.11.11, Velt, de CM en veel meer. Marcel Vanthilt heette iedereen welkom. "De VRT is meer dan ooit nodig. Het is niet zomaar een overheidsbedrijf, maar een mediabedrijf dat goed presteert, waar iedereen 24 uur op 24 en 7 op 7 werkt. De VRT is een huis voor iedereen, waar ook minderheden aan bod komen", aldus Vanthilt.