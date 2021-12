In de zaak rond de Optima Bank heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling bijkomend onderzoek bevolen op vraag van Luc Van den Bossche. Het nieuwe onderzoek betekent dat de raadkamer, die moet oordelen over de verwijzing van veertien verdachten, de zaak in januari andermaal zal moeten uitstellen.

Het nieuws over bijkomend onderzoek werd aan Belga bevestigd door Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de oud-minister en vroegere ceo van Optima Bank.

De Optima Bank ging in juni 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur en medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank.

In totaal wordt voor veertien personen en vennootschappen de verwijzing gevraagd, onder hen ook de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche. Hij was van 2011 tot 2015 ceo van Optima Bank en werd daarna voorzitter van de vastgoedmaatschappij Optima Global Estate.

Uitstel

De zaak zou normaal op 16 juni van dit jaar voor de Gentse raadkamer komen, maar verschillende partijen dienden op de valreep een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek in en de raadkamer moest de zaak uitstellen. De nieuwe onderzoeksrechter weigerde een deel van het gevraagde onderzoek, maar de verdediging ging daartegen in beroep. Daardoor moest de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordelen over het bijkomend onderzoek. Onder meer Piqueur en Van den Bossche hadden bijkomend onderzoek gevraagd, maar het verzoek van Piqueur werd afgewezen.

De KI oordeelde donderdag echter dat een deel van het bijkomend onderzoek gevraagd door Van den Bossche wel uitgevoerd moet worden. 'Ongeveer 80 procent van het onderzoek dat we gevraagd hebben is toegestaan', zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van den Bossche. 'Over de inhoud ervan kan ik in belang van het onderzoek geen details geven, maar ik benadruk dat er Luc Van den Bossche geen enkel feit kan ten laste gelegd worden. Dat zal ook blijken uit het bijkomend onderzoek. Ik ben zeer tevreden over de beslissing van de KI. Mijn cliënt is de enige voor wie het bijkomend onderzoek werd toegestaan.'

Blamage

De uitspraak van de KI betekent onvermijdelijk dat de Gentse raadkamer, die moet oordelen over de verwijzing van veertien verdachten, de zaak andermaal zal moeten uitstellen. De behandeling stond op 12 januari gepland, maar vermoedelijk volgt er uitstel voor enkele maanden.

Het bijkomend onderzoek is een nieuwe blamage voor het Oost-Vlaamse gerecht, nadat het Gentse hof van beroep eind februari besliste dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens partijdig was en zich moest terugtrekken uit de zaak.

