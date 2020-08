De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta heeft in een tv-toespraak op de staatszender woensdag aangekondigd dat hij opstapt. Dinsdagnamiddag hadden muitende militairen Keïta, zijn premier en andere regeringsleden opgepakt.

De regering en het parlement worden ook ontbonden, kondigde Keïta verder aan. In de toespraak, die nog geen vijf minuten duurde, zei president IBK dat hij geen andere keuze heeft dan zijn lot te aanvaarden, omdat de veiligheidsdiensten beslist hebben hem opzij te zetten.

Het hoofd van de diplomatie van de Europese Unie, Josep Borrell, heeft de 'poging tot staatsgreep' in Mali veroordeeld, waar president Ibrahim Boubacar Keïta en zijn eerste minister door militairen zijn opgepakt. De VN-Veiligheidsraad komt woensdag in spoed bijeen over de situatie.

'De Europese Unie veroordeelt de poging tot staatsgreep die in Mali aan de gang is en verwerpt elke antigrondwettelijke verandering. Dit mag in geen geval een antwoord zijn op de diepe sociopolitieke crisis die Mali sinds verscheidene maanden treft', zegt Josep Borrell in een communiqué dat door zijn diensten is verspreid.

Eerder had ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken al de muiterij veroordeeld. Hij riep de militairen op 'onverwijld naar hun kazernes terug te keren'.

Frankrijk heeft ongeveer 5.100 Franse militairen in de Sahel, onder meer in Mali, in het kader van een anti-jihadistische operatie.

Premier en president gearresteerd

De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta en zijn eerste minister Boubou Cissé waren dinsdag gearresteerd door opstandige militairen, die hen naar een legerkamp in de rand van Bamako hebben gebracht, aldus de communicatiedirecteur van de Malinese regeringsleider bevestigd.

De twee leiders 'zijn door de opstandige militairen in gepantserde voertuigen naar Kati gebracht', waar kamp Soundiata Keïta ligt, op een vijftiental kilometer van Bamako, preciseerde de communicatiedirecteur. De twee werden aan het eind van dinsdagmiddag in de woning van president Keïta opgepakt.

VN-Veiligheidsraad houdt woensdag spoedvergadering over Mali

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt woensdag in spoed bijeen over de crisis in Mali, zo is uit diplomatieke bron vernomen. De vergadering vindt in de namiddag achter gesloten deur plaats op verzoek van Frankrijk en Niger, dat momenteel voorzitter is van Ecowas (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten).

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, heeft dinsdag opgeroepen tot de 'onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating' van de Malinese president en de leden van zijn regering.

De VN-secretaris-generaal roept ook op tot een onmiddellijke herinvoering van de grondwettelijke orde en de rechtsstaat in Mali. 'Alle betrokken partijen, in het bijzonder de veiligheidsdiensten, moeten zich uiterst terughoudend opstellen', aldus Guterres.

De Ecowas krijgt van Guterres volle steun om te komen tot een onderhandelde en vreedzame oplossing. De organisatie heeft de gebeurtenissen in lidstaat Mali, 'door putschistische militairen', met klem veroordeeld. De landenorganisatie vraagt dat de opgepakte president Ibrahim Boubacar Keïta en de leden van zijn regering onmiddellijk vrijgelaten worden. In tussentijd beslisten de andere lidstaten om de grenzen met Mali af te sluiten.

Bevolking ontevreden

In het West-Afrikaanse Mali kwam de bevolking de afgelopen maanden al regelmatig op straat om het aftreden van Keïta, bijgenaamd IBK, te eisen. Ondanks enkele toegevingen bleef het protest verderduren. In eerste instantie lijkt het er niet op dat er banden zijn tussen de muitende militairen en de leiders van het volksprotest.

Onder meer om de dreiging van het moslimextremisme te bestrijden krijgt het Malinese leger bijstand van de VN-missie Minusma, de dodelijkste VN-missie. Tot eind 2018 werd die missie anderhalf jaar geleid door de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck.

Daarnaast zijn zowat 5.100 Franse militairen in Mali gestationeerd in het kader van de antijihadistische Operation Barkhane.

