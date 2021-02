Opschorting van straf voor Antwerpse cannabisclub: ziet nu ook gerechtelijk apparaat eindelijk het licht?

'Drie keer moest de cannabis social club Trekt Uw Plant voor de rechter verschijnen, drie keer gingen de beklaagden vrijuit. Het vonnis (in beroep) van afgelopen woensdag bevestigde nog maar eens de hypocrisie en algehele zinloosheid van de war on drugs', schrijft Karel Michiels.

De uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep was voor de elf beklaagden een hele opluchting. Schuldig verklaard met opschorting van straf: in het licht van de wetgeving hadden de rechters allicht geen andere keuze maar ze toonden zich wel gevoelig voor de goed gefundeerde pleidooien van de leden van Trekt Uw Plant. En dus ook voor de veranderende tijdsgeest. Na sociologen, economen, biologen, criminologen en andere wetenschappers lijkt ook het gerechtelijk apparaat stilaan het licht te zien als het over cannabis gaat.

Op 5 mei 2017 vielen de politie en het gerecht met groot machtsvertoon binnen bij twee beheerders, de woordvoerder en vijftien plantenverzorgers van de vzw Trekt Uw Plant (TUP), de Antwerpse cannabis social club voor cannabisconsumenten ('druggebruikers' zeggen de tegenstanders). De organisatie bestond toen al twaalf jaar en werd eerder twee keer voor de rechter gedaagd en in hoger beroep vrijgesproken. Al die tijd had de organisatie haar werk kunnen doen, zonder enige overlast te veroorzaken en vooral los van het criminele circuit. Nu werden de leden van TUP plots verdacht van witwassen, teelt van drugs, criminele organisatie, verkopen of aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging en aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen. Criminele organisatie? Witwassen? Drugshandel? Dat was net waar TUP zich tegen afzette. In het belang van de leden, die zich door de gerechtelijke uitspraak van 2010 gevrijwaard waanden van vervolging. Nu moesten ze plots naar de politie om verhoord te worden. Alsof die mensen nog niet genoeg in de problemen zaten. Hoe harteloos moet je zijn om mensen per se te willen ondervragen over hun medicijn? In 2019 werden de twintig 'verdachten' veroordeeld en bestraft met voorwaardelijke celstraffen van 15 tot 20 maanden voorwaardelijk.

Opschorting van straf voor Antwerpse cannabisclub: ziet nu ook gerechtelijk apparaat eindelijk het licht?

De gerechtelijke actie tegen Trekt Uw Plant was de zoveelste dure miskleun in deze zinloze, immorele oorlog. Sinds 2015 werden bestuurders en plantenverzorgers van de vzw geschaduwd en afgeluisterd. Bij de invallen en huiszoekingen waren vele tientallen agenten betrokken. De hele operatie moet de belastingbetaler een klein fortuin gekost hebben, nog los van de gerechtskosten en het 18-daagse gevangenisverblijf van drie 'verdachten'. Hoeveel juist weigerde de woordvoerder van de politie tegenover een journalist bekend te maken, ook al beriep die zich rechtmatig op de openbaarheid van bestuur. Maar de duidelijk politiek gedreven intimidatie heeft wel gewerkt, ongeacht de gerechtelijke uitspraak. TUP is vorig jaar in faling gegaan. Een van de plantenverzorgers die in beroep ging, heeft zelfmoord gepleegd. Vele honderden cannabisconsumenten ('druggebruikers' zeggen de tegenstanders) zagen zich genoodzaakt om het échte criminele circuit op te zoeken.

Terwijl de basics van TUP perfect de uitgangspunten zouden kunnen zijn van een coherent beleid, zoals dat trouwens in steeds meer landen navolging vindt. Met officiële vergunningen en strenge kwaliteitscontroles voor de producenten. Met standaard kweekprocedures, ook voor de thuisteelt, in een dynamisch-organische omgeving, zonder pesticiden dus of andere chemische toevoegingen. Geen hydrocultuur maar potgrond. Geen industriële productie maar ambachtelijk vakwerk. Geen afgesloten ruimtes maar grote glazen serres. Als iemand wist hoe we de legalisering van cannabis netjes en transparant kunnen regelen, dan wel de ervaringsdeskundigen van TUP. Daar waren zelfs hun ondervragers het mee eens.

Intussen blijkt uit enquêtes (voor wat ze waard zijn) dat een overgroot deel van de bevolking gewonnen is voor de legalisering van cannabis. In het parlement bestaat daar theoretisch ook een meerderheid voor, alleen zet niemand het thema op de agenda. Bedrijfsleiders en beleggers hebben hun weg naar de legale cannabismarkt in het buitenland al lang gevonden. In landen als Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië en Spanje is al een hele industrie ontstaan voor (medicinale) cannabis. In Luxemburg zal cannabis straks gewoon vrij verkrijgbaar zijn, en niet alleen voor medisch gebruik.

De rechters die Trekt Uw Plant opschorting van straf gaven zijn alleszins minder wereldvreemd dan de politici die onverminderd de kaart van repressie blijven trekken en zich op zuiver morele gronden verzetten tegen de maatschappelijke aanvaarding van cannabis. Ze kijken neer op iedereen die er een andere levenswandel op nahoudt dan zij, of zelfs maar een medicijn gebruikt dat hen niet aanstaat. Ze hebben er geen flauw benul van dat naast luxeblowers als ik massa's gewone mensen cannabis en wietolie gebruiken en zelf aanmaken. Dat ouders hun terminale kinderen het medicijn zelf toedienen en schijnbaar wonderbaarlijke genezingen tot stand brengen, evidence based of niet. Dat mensen burn-outs en slapeloosheid bestrijden met wiet, en zoveel andere beschavingsziekten. You can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time, zeker niet in het internettijdperk. Geen quote van Bob Marley overigens, wel van Abraham Lincoln, de Amerikaanse president die naar verluidt zelf ook wel een wietpijpje lustte.

Karel Michiels is auteur. Zijn meest recente boek is 'Cannabis - De Plant Het Medicijn De Drug' (Houtekiet, 2020).

