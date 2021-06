De 42-jarige man uit het Oost-Vlaamse Lievegem die Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en haar gezin per e-mail bedreigde in de nasleep van beslissing van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende tellers, heeft van de Tongerse strafrechter opschorting gekregen.

Het openbaar ministerie had vorige maand een gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 800 euro gevorderd.

De Oost-Vlaming was één van de gedupeerden van de vernietiging van de Vlaamse regeling rond de virtueel terugdraaiende teller van de digitale elektriciteitsmeter door het Grondwettelijk Hof in januari. De man stuurde in een vlaag van woede een mail vol met bedreigingen naar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Die deed prompt aangifte van de bedreigingen. Veertien dagen later kreeg de Oost-Vlaming bezoek van de politie.

Excuses

De opschorting is te danken aan het feit dat de man zich meteen na het bezoek van de agenten excuseerde en die excuses ook vorige maand voor de rechter herhaalde. 'Ik heb de feiten onmiddellijk toegegeven en spijt betuigd', zo zei de veertiger tegen de Tongerse strafrechter. Op de zitting overhandigde hij nogmaals een brief met excuses aan de advocaat van minister Demir. 'Dat wordt geapprecieerd. Alle klachten zijn door het kabinet beantwoord. Maar de reactie van meneer was fout', zo liet meester Verhaeghe na afloop van de behandeling van de zaak vorige maand weten.

