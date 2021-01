De veiligheidsdiensten volgen de oproepen tot relschoppen op sociale media van nabij op en staan klaar om in te grijpen. Dat zeiden ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V) in de Kamer.

'Diegenen die van de situatie misbruik maken om rel te schoppen en om de boel kort en klein te slaan, zullen worden vervolgd en gestraft', waarschuwde Van Quickenborne.

Oproepen op sociale media

De afgelopen weken kwam het in Nederland in verschillende steden tot gewelddadige rellen. Aanleiding is de invoer van een avondklok bij onze noorderburen.

Intussen circuleren ook hier op sociale media oproepen om keet te gaan schoppen op verschillende plaatsen in het land. Onder meer in de hoofdstad zou zondag geprotesteerd worden, ook al is de betoging verboden.

Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V) kregen er vandaag in de plenaire Kamer vragen over van Bert Moyaers (SP.A), Philippe Pivin (MR), Steven Matheï (CD&V) en Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

'Ik heb met afgrijzen gezien wat zich heeft afgespeeld in Nederland', zei Van Quickenborne. 'Dat heeft niets te maken met normaal protest. Dat is, en ik wik mijn woorden, crapuleus gedrag van mensen die misbruik maken van de situatie.'

Volgens de Open VLD-vicepremier houden de Belgische veiligheidsdiensten oproepen voor rellen in België op sociale media nauwlettend in de gaten. 'We volgen het fenomeen van nabij op. Maar niemand kan voorspellen hoe en of die oproepen gevolgd zullen worden door feiten.'

Van Quickenborne rekent op de lokale besturen, veiligheidsdiensten en parketten. 'Ze spelen kort op de bal om crimineel gedrag in de kiem te smoren. Ik heb alle vertrouwen in hen.'

Onaanvaardbaar

De justitieminister waarschuwde eventuele relschoppers voor de zware gevolgen. 'Onze veiligheidsdiensten en justitie zijn klaar om in te grijpen. Diegenen die van de situatie misbruik maken om rel te schoppen en om de boel kort en klein te slaan, zullen worden vervolgd en gestraft. Ze zullen de rekening gepresenteerd krijgen, en dat mag u letterlijk nemen.'

Ook Verlinden toonde zich streng voor potentiële relschoppers. 'Er zijn mensen die op hun tandvlees zitten en toch alle moeite doen om zich aan de regels te houden. Dat sommigen het willen uitschreeuwen, daar kan ik inkomen. Maar dat relschoppers die gevoelens misbruiken, kunnen en zullen we nooit aanvaarden.'

De CD&V-minister heeft de lokale besturen de steun van de federale politie aangeboden bij eventuele rellen, zei ze.

