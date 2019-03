Oproep om 'miljardentransfers naar Wallonië' te stoppen op Vlaams Nationaal Zangfeest

Enkele duizenden Vlaamsgezinden hebben zondag deelgenomen aan de 82ste editie van het Vlaams Nationaal Zangfeest in de Lotto Arena in Antwerpen. Erik Stoffelen riep iedereen op om bij de komende verkiezingen op partijen en politici te stemmen die zich met een Vlaamse boodschap doen opmerken.

Stoffelen stelde in zijn toespraak dat er te veel sociale noden in Vlaanderen zijn om jaarlijks 12 miljard euro te blijven overhevelen naar Wallonië onder het mom van 'zogenaamde solidariteit'. 'Deze transfers leggen een enorme hypotheek op onze sociale zekerheid. Te veel Vlamingen staan op wachtlijsten voor een sociale woning en te weinig gehandicapten kunnen een beroep doen op de tussenkomsten waar ze dringend recht op hebben.'

Een Vlaamse sociale zekerheid is volgens hem niet langer wenselijk, maar noodzakelijk. Niet in 2024, maar in 2019. 'Vind je dit ook en wil je er zelf iets aan doen? Verscheur dan vandaag nog je lidkaart van je unitair ziekenfonds en splits zelf de sociale zekerheid! Gewoon doen!', zei de voorzitter van het ANZ.

Hij kaartte in zijn toespraak ook de Catalaanse kwestie aan en eiste de vrijlating van de Catalanen die voor het onafhankelijkheidsreferendum in een Spaanse cel zitten. 'Men kan politiek van mening verschillen, maar men steekt geen andersdenkenden, geen politieke tegenstanders in de gevangenis. Nergens niet, en zeker niet in Europa waar de oude Grieken de 'democracia' hebben uitgevonden. Laat ze vrij. De Europese Unie zal democratisch zijn of ze zal niet zijn. Men kan niet overal ter wereld de democratie verdedigen en implementeren om ze in onze Europese achtertuin manu militari uit te schakelen.'

Het was de laatste toespraak van Stoffelen op het Vlaams Nationaal Zangfeest. In april geeft hij de voorzittershamer van het ANZ door aan Bart Fierens. Het Zangfeest werd ook dit jaar door heel wat Vlaamsgezinde politici bijgewoond, zoals Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die voor de gelegenheid een Vlaams-Catalaanse pin had opgespeld. Ook Tom Van Grieken en Bart Claes van Vlaams Belang en Fons Duchateau, Ben Weyts, Jan Peumans en Siegfried Bracke van N-VA waren present.