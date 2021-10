Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA reageren kritisch op het energie-akkoord dat de federale regering maandag heeft bereikt. Ze hekelen vooral dat de ploeg-De Croo een inspanning doet voor de meest kwetsbaren, terwijl de fors gestegen energiekosten een groter deel van de bevolking treffen.

Het kernkabinet raakte het eens over de verlenging van het sociaal tarief. Bovendien komt er voor de 1 miljoen gezinnen die onder het sociaal tarief vallen een bijkomende korting van 80 tot 100 euro. Vanaf volgend jaar komt er een hervorming van de energiefactuur waardoor de federale heffingen worden omgezet in accijnzen, wat breder voor een prijsdaling moet zorgen.

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) laakt dat de regering de portefeuille opentrekt voor de 20 procent mensen die van het sociaal tarief genieten, maar de andere 80 procent in de kou laat staan. 'De middenklasse mag wél extra btw-inkomsten ophoesten, mag wél opdraaien voor de extra kosten die het sociaal tarief meebrengt én mag de belastingen betalen die de begrotingsgaten moeten dichtrijden. Maar de hoge prijzen moeten ze maar helemaal zélf bekostigen. Het is duidelijk wie mag betalen in het verhaal van paars-groen: iedereen die werkt en onderneemt en die zijn dan nog vooral in Vlaanderen te vinden', aldus Wollants.

Zijn collega Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) heeft het over een aalmoes. 'Met een eenmalige korting van 80 euro ben je echter niet veel als je maandelijks voorschot is verdubbeld naar 180 euro. En de Vlaamse middenklasse - die al voor deze energiecrisis werd uitgeperst als een citroen - mag simpelweg op zijn kin kloppen. Dat de huidige heffingen ergens volgend jaar accijnzen worden, is voor hen een zeer magere troost. Deze korting en het sociaal tarief zijn dan ook symptoombestrijding: energie wordt veel te veel belast voor iedereen', vindt Van Lommel.

De extreemrechtse partij wil dat alle verborgen taksen en heffingen uit de energiefactuur worden gehaald en naar de algemene begroting verhuizen. Bovendien moet het btw-tarief dalen van 21 naar 6 procent.

Dat vindt ook het extreemlinkse PVDA. 'Een btw-verlaging naar 6 procent zou de factuur onmiddellijk met 347 euro doen dalen', rekent partijvoorzitter Peter Mertens voor. 'Alle gezinnen en werkende mensen zijn vandaag het slachtoffer van de energieprijzen die door het dak gaan. We betalen gemiddeld 714 euro meer, berekende de CREG. Wat denken die ministers op te lossen met een korting van amper 80 euro voor enkel de meest kwetsbaren?'

Mertens gelooft ook niet dat de omzetting van de heffingen in accijnzen veel soelaas zal brengen.

Het kernkabinet raakte het eens over de verlenging van het sociaal tarief. Bovendien komt er voor de 1 miljoen gezinnen die onder het sociaal tarief vallen een bijkomende korting van 80 tot 100 euro. Vanaf volgend jaar komt er een hervorming van de energiefactuur waardoor de federale heffingen worden omgezet in accijnzen, wat breder voor een prijsdaling moet zorgen.Kamerlid Bert Wollants (N-VA) laakt dat de regering de portefeuille opentrekt voor de 20 procent mensen die van het sociaal tarief genieten, maar de andere 80 procent in de kou laat staan. 'De middenklasse mag wél extra btw-inkomsten ophoesten, mag wél opdraaien voor de extra kosten die het sociaal tarief meebrengt én mag de belastingen betalen die de begrotingsgaten moeten dichtrijden. Maar de hoge prijzen moeten ze maar helemaal zélf bekostigen. Het is duidelijk wie mag betalen in het verhaal van paars-groen: iedereen die werkt en onderneemt en die zijn dan nog vooral in Vlaanderen te vinden', aldus Wollants.Zijn collega Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) heeft het over een aalmoes. 'Met een eenmalige korting van 80 euro ben je echter niet veel als je maandelijks voorschot is verdubbeld naar 180 euro. En de Vlaamse middenklasse - die al voor deze energiecrisis werd uitgeperst als een citroen - mag simpelweg op zijn kin kloppen. Dat de huidige heffingen ergens volgend jaar accijnzen worden, is voor hen een zeer magere troost. Deze korting en het sociaal tarief zijn dan ook symptoombestrijding: energie wordt veel te veel belast voor iedereen', vindt Van Lommel. De extreemrechtse partij wil dat alle verborgen taksen en heffingen uit de energiefactuur worden gehaald en naar de algemene begroting verhuizen. Bovendien moet het btw-tarief dalen van 21 naar 6 procent. Dat vindt ook het extreemlinkse PVDA. 'Een btw-verlaging naar 6 procent zou de factuur onmiddellijk met 347 euro doen dalen', rekent partijvoorzitter Peter Mertens voor. 'Alle gezinnen en werkende mensen zijn vandaag het slachtoffer van de energieprijzen die door het dak gaan. We betalen gemiddeld 714 euro meer, berekende de CREG. Wat denken die ministers op te lossen met een korting van amper 80 euro voor enkel de meest kwetsbaren?' Mertens gelooft ook niet dat de omzetting van de heffingen in accijnzen veel soelaas zal brengen.