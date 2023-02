Oppositie kritisch voor N-VA’er bij Vlaamse opvolger van Unia

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de raad van bestuur van het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut goedgekeurd. Het instituut wordt operationeel op 15 maart.

De Vlaamse regering besliste bij haar start om uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia te stappen en werk te maken van een eigen mensenrechteninstituut. Dat Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) moet het centrale Vlaamse loket worden waar burgers terechtkunnen voor alle mensenrechten en alle vormen van discriminatie, terwijl het federale Unia bijvoorbeeld niet bevoegd was voor discriminatie op vlak van gender. In oktober keurde het parlement de oprichting definitief goed.

De naam die woensdag het meest over de tongen ging was die van advocaat Matthias Storme, lid van het bestuur van N-VA. Hij pleitte ooit voor de vrijheid om te discrimineren. Als die vrijheid er niet is, dan kunnen we ons hele rechtssysteem overboord gooien, argumenteerde hij.

De andere namen in de raad zijn Jonathan Bernaerts (doctoraatsonderzoeker mensenrechten UA), Tine Destrooper (professor aan het mensenrechteninstituut van de UGent), Raf Geenens (rechtsfilosoof aan KUL), Gerhard Van Der Schyff (docent grondrechten Universiteit Tilburg), Frank Fleerackers (professor publiek recht, KUL) en Stefan Sottiaux (hoogleraar publiek recht, KUL).

Onpartijdig

‘In het decreet staat dat de raad van bestuur onpartijdig en onafhankelijk moet zijn’, zei Jos D’Haese van PVDA. ‘Ik weet niet goed hoe dat te rijmen is met mensen die in het partijbestuur zitten van een meerderheidspartij.’

‘Wie van mening is dat discrimineren een mensenrecht is, hoort niet thuis in het bestuur van een instituut dat als opdracht heeft mensen te beschermen tegen discriminatie’, zei An Moerenhout van Groen.

Chris Janssens van Vlaams Belang vond dat zijn partij wordt uitgesloten. ‘Nu het Vlaams Belang de grootste partij zou kunnen worden, is er bij het Vlaams Mensenrechteninstituut gewerkt met openkandidaatstelling. Dat betekent in de praktijk: iedereen erin, behalve het Vlaams Belang. Het was duidelijk dat kritische of te weinig progressieve stemmen niet weerhouden werden. Het Mensenrechteninstituut zondigt daarmee zélf tegen de mensenrechten.’