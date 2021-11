Het koninklijk besluit dat de epidemische noodsituatie afkondigt en zo de pandemiewet triggert, kan niet het voorwerp zijn van een tweede lezing in commissie. Dat stellen de juridische diensten van de Kamer in een advies dat Belga kon inkijken.

De regering kondigde bijna twee weken geleden de epidemische noodsituatie af met een koninklijk besluit. Daarmee wordt automatisch de pandemiewet van kracht, die sindsdien de wettelijke basis is voor de coronamaatregelen. De pandemiewet bepaalt wel dat de Kamer binnen de 15 dagen na de afkondiging van het kb nog groen licht geeft.

Dat zou deze week gebeuren, maar oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA vroegen maandagavond in de Commissie Binnenlandse Zaken plots een tweede lezing. Dat zet de vooropgestelde timing, en daarmee alle geldende coronamaatregelen, op de helling, want zo'n tweede lezing kan pas ten vroegste volgende week plaatsvinden.

De meerderheid reageerde dan ook ontdaan. 'Een majeur incident', zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Hij verwees naar afspraken binnen de conferentie van voorzitters, het orgaan dat de werkzaamheden in de Kamer organiseert. Volgens de Vivaldi-partijen is daar vlak voor de herfstvakantie samen met de oppositie afgesproken om de werkzaamheden deze week af te ronden, met commissiezittingen op maandag en eventueel ook dinsdag, om woensdag plenair te stemmen.

De oppositie spreekt dat tegen. Er is enkel vastgelegd om de tekst maandag en dinsdag in commissie te bespreken, van een plenaire stemming op woensdag of een afspraak om geen tweede lezing te vragen, is in het verslag van de vergadering van de conferentie van voorzitters geen sprake, stipte N-VA-fractieleider Peter De Roover fijntjes aan.

Hoe dan ook kan er van een tweede lezing nu geen sprake zijn. In een advies van de juridische diensten van de Kamer, dat de meerderheidspartijen maandagavond nog hebben gevraagd, staat dat dat juridisch niet kan. Omdat het gaat om een tekst 'zonder een eigenlijk algemeen normatieve draagwijdte', is een tweede lezing in commissie 'niet mogelijk'. Dat geldt dan ook voor de plenaire vergadering, zegt een welingelichte bron.

De Commissie Binnenlandse Zaken kan de werkzaamheden straks om 13.30 uur hervatten. Een nieuwe vergadering van de conferentie van voorzitters even daarvoor moet dat nog bevestigen.

