Vandaag vinden er opnieuw gerechtelijke acties plaats in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Dat meldt Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters op Twitter. 'Enkel het gebied waar er gezocht wordt, zal door de veiligheidsdiensten tijdelijk worden afgesloten', klinkt het.

Het is nog onduidelijk of er nieuwe aanwijzingen zijn in de zaak-Jürgen Conings. De militair is sinds vorige week maandag spoorloos. Afgelopen week werd er al verschillende dagen gezocht in het Nationaal Park.

