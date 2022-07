In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een woning beschoten in Borgerhout. Dat bevestigt het parket. Het incident deed zich voor ter hoogte van Drink, een zijstraat van de Turnhoutsebaan.

Een betrouwbare bron stelt dat het gezin dat in het huis woont vermoedelijk het slachtoffer werd van een vergissing, waarbij de dader of daders de verkeerde woning viseerden. Maar volgens het parket is dat ‘absoluut niet duidelijk’. Er loopt een onderzoek door de federale gerechtelijke politie.