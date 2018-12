Live Opnieuw wisselmeerderheid gevormd tegen N-VA

19:21

Grote onduidelijkheid heerst

De zitting is even geschorst, maar de erg vage uiteenzetting van de premier zorgt in de wandelgangen voor grote onduidelijkheid. De oppositie is misnoegd dat Charles Michel niet ondubbelzinnig zijn steun voor het pact uitsprake, en ook in de meerderheid vindt men dat de premier best wat directer had mogen zijn.