Opnieuw schietpartij in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht heeft opnieuw een schietpartij plaatsgevonden. Dat melden verschillende media en het Brusselse parket bevestigt het nieuws. Omstreeks 0.40 uur openden onbekende daders het vuur op een nachtwinkel in de De Fiennesstraat, tussen het Baraplein en het Clemenceauplein. Daarbij vielen evenwel geen gewonden.

“Deze zondag, 23 februari 2025, rond 0.30 uur, zijn een nachtwinkel en een snackbar in de Fiennesstraat in Anderlecht het doelwit geweest van meerdere schoten met aanvalsgeweren”, zegt parketwoordvoerder Amaury Verhoustraeten. “De daders van de schietpartij zijn per auto gevlucht. Er vielen geen gewonden.”

De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) kwam in groten getale ter plaatse en sloot de omgeving af om eerste vaststellingen te doen. Het technisch en wetenschappelijk laboratorium en een wapendeskundige zijn ter plaatse afgestapt.

“Er werden 25 patroonhulzen in beslag genomen”, gaat de parketwoordvoerder verder. “Enige tijd later werd nabij Neerpede, in Anderlecht, een uitgebrand voertuig teruggevonden. Het zou kunnen gaan om het voertuig dat bij de schietpartij betrokken was. Het onderzoek is volop aan de gang.”

Uit beelden die Belga bereikten, blijkt dat de politie in de omgeving van de schietpartij ook een wagen onder schot hield en controleerde. De inzittenden van dat voertuig bleken evenwel niets te maken te hebben met de schietpartij en mochten nadien hun weg voortzetten.

Het is nog niet duidelijk of de schietpartij verband houdt met de andere schietpartijen die de afgelopen weken plaatsvonden in Anderlecht en waarbij twee doden vielen.

Na de 62 schietpartijen die het Brusselse Gewest in 2023 telde, en de 92 die in 2024 plaatsvonden, waarvan een zestigtal in de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), wordt Brussel, en dan vooral de gemeente Anderlecht de voorbije weken opnieuw geteisterd door vuurwapengeweld.

Op 5 februari, omstreeks 01.25 uur, raakten twee personen gewond door schoten in de Weidestraat in Sint-Joost-ten-Node. Enkele uren later, rond 06.00 uur openden minstens twee maar mogelijks vijf daders met oorlogswapens het vuur aan het metrostation Clemenceau in Anderlecht. Voor die schietpartij zitten intussen al twee verdachten in voorlopige hechtenis.

Daarbij vielen geen gewonden, maar dat was wel het geval bij de schietpartij die een dag later, op 6 februari, omstreeks 03.35 uur plaatsvond aan datzelfde metrostation Clemenceau.

Nog een dag later, op 7 februari, werd een 54-jarige man gedood bij een schietpartij met een oorlogswapen in de Peterboswijk.

Op 12 februari dook opnieuw een man met een oorlogswapen op aan het metrostation Clemenceau, maar ging er bij het zien van de politie meteen vandoor.

Enkele dagen later, op zaterdag 15 februari viel, opnieuw aan Clememceau, een tweede dodelijk slachtoffer, een 19-jarige jongeman.

In de daaropvolgende nacht, omstreeks 02.00 uur op 17 februari, werden dan schoten gelost op het Dapperheidsplein nabij de metrohalte Sint-Guido, zonder evenwel gewonden te maken.

Diezelfde avond, 17 februari, omstreeks 22.25 uur, kreeg een man aan het Sint-Guidoplein dan een kogel in het been.

Op 19 februari, rond 01.40 uur, openden onbekenden met een oorlogswapen het vuur op de gevel van een gebouw in de Kliniekstraat, vlakbij Clemenceau. Er werden 23 kogelgaten vastgesteld, en ter plaatse werden ook twee molotovcocktails aangetroffen, die niet gewerkt hadden. Gewonden vielen er niet.

Op zaterdag 22 februari, omstreeks 14.00 uur, werden schoten gelost in de Gaucheretstraat in Schaarbeek, zonder dat daarbij gewonden vielen.