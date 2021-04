In het Ter Kamerenbos pakte de politie vrijdagdagavond elf jongeren op, nadat het nepfestival van een dag eerder uit de hand liep.

In het park waren enkele honderden mensen opgedaagd, veel minder dan donderdagavond. Er werd ook geen muziek gespeeld maar omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd, besloot de politie het park te ontruimen. Daarbij is het waterkanon een paar maal ingezet, maar tot grote confrontaties is het voorlopig niet gekomen.

Een groot deel van de aanwezigen verliet het park, maar een hard kern van een honderdtal personen bleef echter aanwezig en probeerde de politie uit te dagen. Die zette twee waterkanonnen, enkele tientallen ordetroepen en politie te paard in om ook die harde kern te verdrijven. Uiteindelijk werden elf personen opgepakt.

Open brief

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een open brief geschreven naar de jeugd. In de brief, die VRT Nieuws en De Standaard vrijdagavond op hun website plaatsten, roept de minister de jongeren op om nog even vol te houden. Bijvoorbeeld door een uitdaging te zoeken zodat de laatste loodjes van de coronamaatregelen minder zwaar wegen.

Hieronder de brief zoals hij integraal werd gepubliceerd:

Je bent jong. Je leven ligt voor je, de wereld aan je voeten. Je snakt naar vrijheid. Je wil naar buiten. Spontaan met vrienden afspreken. Feestjes vieren. Verliefd worden. Knuffels geven zonder mondmasker. Je wil vooral niks meer moeten en alles weer mogen. Je hebt het gehad met al die maatregelen. Met de zoveelste 'we zijn er bijna'. De zoveelste 'hou nog even vol'. Ik snap dat volkomen. Het heeft lang genoeg geduurd. Ik snap dat het oneerlijk voelt.

Ik snap ook dat je het steeds moeilijker vindt om me te geloven als ik zeg dat deze situatie binnenkort achter ons ligt. Als er een knop bestond die alles in één klap zou oplossen, dan had ik die uiteraard een tijd geleden al ingedrukt. Was het maar zo.

Ik kan alleen maar benadrukken dat dat einde écht in zicht is. Daarom wil ik nog één keer een beroep doen op je uithoudingsvermogen. Je flexibiliteit. Je loyaliteit. Ik wil je vragen om nog één keer je rug te rechten en je schouders eronder te zetten. Om te laten zien waarom jij met recht de toekomst bent.

Ik wil je ook de mogelijkheid geven om die laatste weken voorbij te laten vliegen. Verzin iets waardoor de laatste loodjes minder wegen. Wees creatief en motiveer elkaar. Bedenk een challenge en deel die challenge - en laat ons vooral weten hoe we kunnen helpen.

Voor nu: op naar die eindsprint. Op naar een zorgeloze toekomst. Voor iedereen, maar vooral voor jou.

