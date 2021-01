Voor de tweede maal op enkele weken tijd is een man overleden nadat hij in Brussel door de politie was opgepakt. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het gaat om een man, een Algerijnse dertiger, die maandag administratief was aangehouden en dinsdag in zijn cel overleed. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend en onder meer de inbeslagname bevolen van de bewakingsbeelden van het cellencomplex waar de man zat opgesloten en van diens vrijheidsberoving.

"Deze dinsdag 19 januari, werd het parket van Brussel door de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene op de hoogte gebracht van het overlijden in een cel van een man die een dag eerder administratief was aangehouden", zegt parketwoordvoerster Stephanie Lagasse.

"Het parket heeft onmiddellijk diverse onderzoeksopdrachten bevolen om de juiste oorzaak van de feiten te achterhalen die geleid hebben tot het overlijden van deze man. Zo is het onderzoek in handen gegeven van het Comité P en is de inbeslagname bevolen van de bewakingsbeelden van het cellencomplex en van de vrijheidsberoving van de man. Een magistraat van het parket, de wetsgeneesheer en het Comité P zijn ter plaatste afgestapt. De wetsgeneesheer zal morgen een autopsie uit te voeren."

