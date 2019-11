Er is opnieuw een IS-weduwe ontsnapt uit het Koerdische gevangenenkamp Al-Hol en onderweg naar België. Het gaat om de 26-jarige Nora Marzkioui, de weduwe van Sharia4Belgium-kopstuk Nabil Kasmi.

Dat heeft het federaal parket donderdag bekendgemaakt op het proces tegen de vrouw. Marzkioui zou in maart 2019 aangekomen zijn in het kamp Al-Hol, na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz, maar volgens het federaal parket blijkt uit zeer recente informatie dat ze uit het kamp gevlucht is met haar kinderen en op weg zou zijn naar België.

De 28-jarige Nabil Kasmi (alias Abou Bakr) uit Antwerpen stond bekend als één van de belangrijkste ideologen van Sharia4Belgium maar opereerde vooral op de achtergrond. Hij was een van de eerste westerse Syriëstrijders en de eerste Belg die naar Syrië vertrok, om zich in de zomer van 2012 aan te sluiten bij het toenmalige Al-Nusra-front. Later liep hij over naar IS.

In het proces tegen Sharia4Belgium werd hij in Antwerpen veroordeeld tot vijftien jaar cel. In maart 2019 werd gemeld dat hij zou omgekomen zijn bij de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz, maar zijn overlijden werd nooit officieel bevestigd.

Nora Marzkioui zou dan weer in september 2013 naar Syrië vertrokken zijn. Net als haar echtgenoot zou ze tot op het allerlaatste moment in het IS-bolwerk Baghouz verbleven hebben en geweigerd hebben de organisatie in de steek te laten, maar in maart 2019 kregen de Belgische veiligheidsdiensten informatie dat ze zich in het Koerdische kamp Al-Hol bevond.

Het federaal parket eiste donderdag 5 jaar cel tegen de vrouw, en vroeg dat ze zou vervallen verklaard worden van de Belgische nationaliteit. Het vonnis valt op 19 december.