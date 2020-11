Een politie-agent van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene is zaterdagmiddag gewond geraakt na een interventie bij een man die geen mondmasker droeg.

Het incident speelde zich zaterdagmiddag af op de Houba De Strooperlaan. Een Brusselse agent op de fiets wilde een man aanspreken die geen mondmasker droeg. De persoon in kwestie sloeg vervolgens op de vlucht, waarna de agent de verdachte achtervolgde tot in de inkomhal van een gebouw.

'Daar komt het tot een schermutseling waarbij onze collega alle moeite heeft om de persoon in bedwang te houden tot er verdere bijstand komt. Terwijl de agent de verdachte probeert ter plaatse te houden, komen ze beiden ten val en raakt de politieman gewond', zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politie Brussel Hoofdstad-Elsene.

De verdachte werd later opgepakt door de politie en is intussen verhoord. Het is nog niet duidelijk of hij verder ter beschikking wordt gesteld van het Brussels parket.

De betrokken politie-agent werd na de interventie naar het ziekenhuis overgebracht. 'Over de aard van zijn medische toestand geven we geen informatie', aldus Van de keere. De man moest in ieder geval wel ter observatie in het ziekenhuis blijven.

Ook vorig weekend raakten via televisiebeelden incidenten met de Brusselse politie bij coronacontroles bekend. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde daarop aan dat ze zich burgelijke partij zou stellen bij elke vorm van geweld tegen de politie.

