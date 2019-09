Opnieuw granaat ontploft in Antwerpen

In het Antwerpse district Borgerhout heeft een explosie in de nacht van zondag op maandag verschillende wagens en gevels van woningen beschadigd in de Guldensporenstraat. Dat zegt de lokale politie.

Archieffoto van Dovo © Belga

Vermoedelijk ontplofte er een granaat. Volgens Gazet Van Antwerpen was de aanslag allicht gericht tegen de familie van een handlanger van een al drie jaar verdwenen drugscrimineel, maar die informatie wordt voorlopig niet bevestigd. Een eventuele link met het drugsgeweld dat Antwerpen al enkele jaren teistert, zal deel uitmaken van het verdere onderzoek naar de feiten. Ontmijningsdienst Dovo, het labo, de federale gerechtelijke politie en een onderzoeksrechter kwamen maandagochtend in alle vroegte ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Eerder dit jaar namen politie en gerecht in Antwerpen al extra veiligheidsmaatregelen om het aanhoudende drugsgeweld - het gaat al om meer dan 60 feiten - te bestrijden. In de buurten waar granaat- en andere aanslagen hadden plaatsgevonden kwamen er systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en meer cameratoezicht. Of er op die manier beelden zijn gemaakt van de feiten van de voorbije nacht, is niet bekend.